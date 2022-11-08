許淑華承諾將作為年輕人的後盾，未來南投以低碳永續為核心，數位創新作為解方。（許淑華競辦提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華7日於中興新村舉辦「青你來聊聊」青年座談。（許淑華競辦提供／楊靜茹南投傳真）

國民黨籍南投縣長候選人許淑華7日於中興新村舉辦「青你來聊聊」青年座談，邀「Wonder.Land 仙境」執行長張靖及小鎮文創公司執行長何培鈞一起座談，透過「青創、創生」激盪思考力與行動力，建構南投縣永續發展藍圖，打造南投在地品牌與世界接軌。

何培鈞長期在竹山鎮發展地方創生，成功與亞洲各地連結成長。何培鈞說，政府不應一昧給予補助，期待未來首長要有治理的格局，重視地方文化教育，發掘在地的資源，做有效的運用，透過「南投學」讓孩子認識自己家鄉，返鄉創造地方活力，才有機會發芽成長。

何培鈞強調，要以全球視野在家鄉創造更大的價值，南投要透過科技服務、智慧治理讓地方文創走出新活路，引入數位工具整合資源，破除土地界限，讓南投不再是台灣的內地，反而是全台有志青年成為南投的數位縣民，一起為認同的土地貢獻心力。

張靖表示，他是南投在地人，大學探索發現自己的人生位置，藉由「南投經驗、台北實現」，他認為在數位時代的網路行銷是重點，企業要找出自己的優點發揮。南投可以結合人文價值與當地軟硬體，找出獨特的獲利模式發揮，鼓勵青年以國際視野出發，讓台灣的品牌發光發亮，更是期許未來首長有包容心、願意傾聽青年意見，在創業路上給予協助。

許淑華強調，政府將作為年輕人的後盾，提供相應足夠的資源，未來藉由青年事務窗口簡化整合行政程序，青年創業基金提供創業資源，「未來南投以低碳永續為核心，數位創新作為解方」，因此數位化是南投未來重要政策，將透過數位系統整合政府與民間資源，逐步串連南投創生聚點。

許淑華說，同時，鼓勵其他縣市相互參訪交流，多方多點擴大發展。此外，她更會利用「數位身分證」等數位資源，讓南投「客人」成為南投的「家人」，以眾人之力打造繁華宜居南投。