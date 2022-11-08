前不久在北京成功獲頒型號合格證的中國商飛C919大型客機，在本屆中國航展有重大收獲。在8日於珠海開幕的中國航展上，中國商飛公司與多家飛機租賃公司簽署了總共330架國產飛機的確認訂單協議，其中有300架是最新完成適航認證的C919大型客機。

中國大陸國產C919大型客機今年首度參加在珠海舉行的中國航展，同時也進行飛行展示。據香港《商業電台》指出，製造C919的中國商飛公司在本屆航展上已經與多家飛機租賃公司簽署330架客機的確認訂單協議，其中包括300架C919和30架ARJ21飛機。

報導說，中國商飛更早之前已經與中國東方航空簽署5架C919客機合約，首將於下月交付，其餘4架則於明年完成交付。東航在接收飛機後，將按相關要求完成運行合格審定，再投入商業載客運行。

中國商飛同時也在航展上發布今後20年的預測年報，報告預測，2041年全球客機機隊規模將超過4.7萬架，超過4.2萬架新機交付，用於替代和支持機隊的發展。中國航空市場未來20年，將接收超過9000架噴氣客機，到2041年中國機隊規模將超過1萬架，佔全球客機機隊2成1，中國航空市場將成為全球最大的航空市場。

報告分析稱，儘管目前全球經濟仍面臨著嚴峻的挑戰和巨大的考驗，但宏觀經濟已呈現復甦態勢，航空旅行需求持續回升，凸顯了航空業的堅韌性。預計未來20年全球旅客周轉量（RPKs）將以每年3.9%的速度增長，在2041年達到19.9萬億客公里。