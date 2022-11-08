中市議員候選人張芬郁與立委林靜儀之助理8日拜訪欣林瓦斯公司，以霧峰菇類農場的分佈圖向欣林公司說明瓦斯需求與未來可以舖設的路線。（張芬郁服務處提供／潘虹恩台中傳真）

台中市霧峰菇蕈種植每年產值逾130億元，但菇農卻苦於沒有瓦斯，只能燒重油以致不時要面對污染取締風險的困境。中市議員候選人張芬郁與立委林靜儀之助理8日拜訪欣林瓦斯公司，攜帶來自霧峰四德路以南7里200多位居民和菇農的連署書，傳達舖設管線的期望。

台中霧峰菇蕈種植面積達14公頃，每年產值逾130億元，其中金針菇產量更佔全國78％，有「菇類王國」之稱。然而霧峰菇蕈主要產區所在的四德路以南區域卻沒有舖設瓦斯管線，日前霧峰南勢、北勢、五福、六股、丁台、舊正及萬豐等7里200多位居民及菇農連署向張芬郁陳情，盼她能協助爭取舖設瓦斯管線，除了解決菇農的重油鍋爐污染問題，也改善居民生活。

張芬郁表示，菇農在培育菇蕈所使用太空包需要先經高溫蒸氣殺菌才能將菇蕈接種入太空包，而生產蒸氣的鍋爐必須使用重油或天然氣做為燃料，但四德路以南區域因為沒有舖設瓦斯管線，使用桶裝瓦斯又不符實際，所以菇農只能使用重油當燃料；菇農們也很擔心燃燒重油造成空氣污染，有時不小心洩漏污染，更會良心不安。

張芬郁說，環保署政策推動老舊工業鍋爐改善計畫，燃燒天然氣取代重油，以改善空氣品質，至2021年止，列管的6621座重油鍋爐已有5770座改用天然氣，改善率達87％；根據鍋爐業者的資料顯示，發電廠燃煤鍋爐 PM2.5排放係數為 1.21，燃重油鍋爐 PM2.5排放係數卻高達16.47，重油鍋爐污染程度比台中火力發電廠更高，所以霧峰菇農使用重油鍋爐問題理應獲得市府重視，協助改善。

欣林瓦斯副總康育誠表示，欣林瓦斯能夠協助業者從重油鍋爐改用天燃氣，公司樂見其成。根據目前的資料評估，天然氣管線鋪設計畫管線全長約1萬5000米，整個管線鋪設專案的費用大約需要1.5至1.8億，接下來會針對當地有需求的用戶進行調查，評估施作的明確總預算，若有意願的民眾夠多，中央與地方能編列補助預算，相信很快就能實現改用天然氣的願望。