목에 생긴 혹, 모양으로 악성 확인하는 법 (바로척척의원 이세라) （影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

南韓人氣女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀），最近在美國舉辦巡迴演唱會，被眼尖的粉絲發現右頸處長了一顆腫塊，擔心她的身體健康亮紅燈。對此，所屬YG娛樂回應沒有異常，但當地外科醫師表示「99.99%應該是表皮樣囊腫」，建議Jisoo就算沒症狀都要去檢查，若囊腫持續增大，最好盡早動手術切除。

大韓外科醫師學會李副會長8日在YouTube頻道上新片「如何透過頸部腫塊辨別惡性腫瘤」，他拿Jisoo的脖子腫塊當例子，再從年齡、腫塊位置和大小進行初步分析，推斷99.99%為表皮樣囊腫，雖然很常見，大部分是良性，但也有較小的機率是惡性。

李副會長提到若是良性腫瘤，摸起來的觸感偏軟，而惡性腫瘤很硬且凹凸不平，若伴隨著容易疲倦、發燒等徵兆，一定要趕快就醫；他呼籲Jisoo就算現在身體未出現以上的症狀，還是跑一趟醫院比較好，且就算高機率為良性，放著不管恐會有感染的疑慮，到時腫瘤若持續增大，經過手術切除會在頸部留下疤痕，所以早點開刀比較好。

YG娛樂公司4日針對Jisoo的脖子腫塊PO官方聲明：「Jisoo健康沒有異常，可以好好地消化完巡演行程。」讓部分粉絲難以接受，希望公司可以安排健康檢查，重視藝人的健康。