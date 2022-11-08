KYMCO旗下電動機車品牌Ionex為鼓勵消費者加入電動機車生活，推出超強限時購車優惠，主打Ionex熱銷綠牌車款i-One Air，搭配政府補助最低2.5萬元即可輕鬆入手，更有「免費換電騎到飽」等多重購車優惠，各縣市補助名額即將額滿，KYMCO呼籲消費者別再猶豫，優惠活動僅此一檔，先搶先贏。

KYMCO表示，專為女性打造的綠牌電動機車Ionex i-One Air 輕巧靈活，完美比例好看又好騎，連「時尚天母」比莉姐都愛不釋手。Ionex i-One Air座高73.8cm，讓任何女性車主皆能輕鬆駕馭；重量僅79kg（不含電池），搭配專為女性設計的省力駐車中柱，更讓都會出行的每一次停放都輕巧優雅；撞色設計讓不同年齡層消費者都能隨時「有型」出行，是一款符合全族群需求的經典綠牌電動車。

Ionex i-One Air都會版售價4萬9800元，配合政府汰舊換新補助，最低2萬5000元即可輕鬆入手，而為搶攻年末購車市場同時回饋新車主，Ionex光陽電動車也同時推出超強優惠活動，即日起入主Ionex i-One Air都會版即享首年換電免費騎到飽，現金購車再贈購車保養券1000元、信用卡購車更有12、24、30期分期零利率（30期零利率為花旗銀行獨家），活動只到12月31日。