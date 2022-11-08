民進黨北北基桃候選人今（8）日共同推出「北北基桃首都通」政見，月票1200元就可搭好搭滿4縣市大眾運輸，相當吸引人。對此，前交通部長、民進黨新北市長候選人林佳龍今日就在臉書上喊出「降票價」、「增基桃」及「加運具」等三大主張，引發討論。

林佳龍今日在臉書上PO出一篇「每月1200，北北基桃我都行！－首都通交通月票」的文章表示，今天，林佳龍與民進黨台北市長候選人陳時中、民進黨基隆市長候選人蔡適應以及民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，共同宣布推出首都通交通月票1200元，配合2050淨零排放目標，落實首都圈跨域治理三大主張。

​林佳龍強調，北北基桃首都生活圈，是台灣的交通門戶，若能實現智慧運輸、綠色交通，將能發揮安全便民、環保節能、區域共好等綜效，尤其，對於新北的交通問題來說，林佳龍認為「首都通」的三大核心，是改善現況非常重要的政策。首先是「降票價」，每月費用從1280元，降低到1200元；再來是「增基桃」，擴大月票範圍到基隆、桃園，受惠人口增加，最後則是「加運具」，包含台鐵、機捷及國道客運，未來也盼將公共自行車納入。

林佳龍也提及，他在交通部長任內，就有推動「多元載具智慧運輸系統」的想法，要打造以人為本的交通，整合人車路雲聯網，讓市民透過一張卡就能暢行無阻。林佳龍坦言，「我十分清楚，這是具體可行的規劃，現在中央也很支持這個方向，我們四縣市的候選人，更有魄力和能力要來實現！」

最後林佳龍也說，當然，首都通能做到的不只有交通，更是未來1000萬人口，皆可以使用的票證系統，真正擴大生活圈服務，讓市民朋友在工作、生活、就學上，有一個跨縣市、跨運具、跨生活圈、跨年齡層的便利平台。林佳龍承諾，「交通好、經濟發展就會好、生活品質跟著好，這是 #新北大翻新 的願景，也是我積極打拚的目標，讓首都圈聯合治理、跨域共好共榮！」