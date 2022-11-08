前NBA選秀狀元、手握一枚冠軍戒指的「魔獸」霍華宣布加盟T1聯盟桃園雲豹隊，這顆震撼彈立刻引爆國內籃壇，而他的薪水也令人好奇不已，雲豹隊總經理蘇翊傑今天下午在受訪時表示，雖然不能透露合約細節，但月薪至少超過20萬美元。

談起招攬霍華的過程，蘇翊傑說，「會找他來，是一種期待，我們一直想要邀請一位NBA頂級球星來，當我提出想法時，球團高層舉雙手贊成，也全力支持，所以我們就放手去做了。」

蘇翊傑表示，獲得球團支持後，原本只是試試看有沒有機會，但在經過近2個月的努力後，終於得到霍華首肯，讓球團相當興奮，開始做足準備，來迎接這名超級球星。

「其實過程中最困難的地方，是我們不確定霍華有沒有意願來臺灣打球，雖然他不是第一次來臺灣，但畢竟是生涯第一次到美國以外的地方打職業賽，還好我在與他溝通過程中，他透露能來臺灣打球很新鮮，而且也不陌生，這時我心裡才真正確定魔獸真的要來了。」蘇翊傑說。

至於薪水問題，蘇翊傑表示，雙方都有共識不能對外透露，但只能說絕對超過20萬美金，霍華也相當滿意。

霍華在2005、2010與2013年曾3度來臺參加活動，並在2008年曾入選美國夢幻隊參加北京奧運，對臺灣、甚至亞洲球迷來說都相當熟悉。

蘇翊傑表示，在雙方溝通過程中，就感覺霍華真的很謙虛、又很有親和力，而且除了要求要住在較為舒適的公寓外，幾乎沒有其它特別條件，就連吃飯都是自己處理，相關訓練則是完全配合球隊。

「他真的是超級巨星，就是期待他趕快來，說真的，我想都沒想過會有這麼一點，畢竟以前看他比賽時，真的就是一直有那種『哇嗚！Oh my God』的感覺，現在我們竟然要成為隊友了。」蘇翊傑笑說。