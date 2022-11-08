台灣出現詐騙集團涉嫌虐囚還有死亡重大刑案，桃園市長候選人鄭寶清痛批，這是蔡政府顧選舉拚維安輕治安的「官僚殺人」罪證，指案情爆發後，蔡英文總統跟行政院長蘇貞昌還是到桃園為黨籍市長候選人鄭運鵬輔選，卻連到犯罪現場都未曾看過一眼。

鄭寶清說，台灣發生駭人聽聞的青埔與淡水詐騙集團虐囚殺人重大刑案，就是蔡政府顧選舉拚維安輕治安的「官僚殺人」血淋淋罪證，直到案情爆發救出58位被囚禁的被害人及逮捕20多位嫌犯，蔡總統與蘇貞昌還是到桃園為鄭運鵬輔選造勢，卻連去關押被囚的桃園青埔寨犯罪現場都未曾去看一眼，到底這些被害人是遭受多麼殘酷的人間煉獄對待？到底他們的病情與心理重創程度究竟如何？也未曾主動積極前往探視慰問並給予適當安置，以及對後續案情有所關心或指示？就繼續趕場到各地拚命打選戰。

鄭寶清說，不禁要問冷血無情且幾乎視人命如草芥的蔡英文、蘇貞昌與鄭文燦政府，難道早已拋棄了「執政為民」、「苦民所苦」的從政初心，早已喪失了追求社會公平正義政治理念的創黨精神？竟能如此殘忍不顧這個「案情還在現在進行式」的嚴重犯罪事件，等於讓詐騙集團能夠繼續危害社會、重創治安的「草菅人命」政治幫兇，就連最基本的「朱門酒肉臭，路有凍死骨」貧富懸殊社會現象問題，也已不聞不問，甚至裝聾作啞，任這些求職被騙被囚被虐待的活生生被害案情，只能淹沒在拚選舉顧政權的政治聲浪當中而自生自滅！

鄭寶清提到，新北市刑大破獲如此重大刑案，被囚禁的被害人送醫院或讓家屬領回，原本就無可厚非。然而還有重要主嫌逃亡流竄，甚至可能還有關押求職被騙的被害者據點尚未查獲，為了迅速掌握案情循線找齊相關人、事與地點，警政署應該聯合破案的新北市警局刑大及有地緣關係的桃園市警局刑大立即組成「聯合專案小組」，絕不能像由新北市刑大自我獨大攬功辦案。

鄭寶清又說，桃園市警局刑大兩手空空，完全諉過卸責，大家各自為政的混亂局面，讓延宕案情時機，而無法迅速逮捕主嫌與破獲其他的關押據點。這是「救人如救火」的關鍵時刻，必須趕快整合分工發揮功效，不能再被重選舉維安輕治安的政府或警方官僚心態所耽擱誤事，否則就是坐實了政府幫助殺人、草菅人命的政治禍害，全民必定會群起唾棄、痛罵不止。