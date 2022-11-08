警方查獲尚未變賣的金戒指。（警方提供）

假裝顧客逛北市百貨 男偷信用卡3個月盜刷逾70萬

61歲涉及多起竊盜案，目前遭通緝犯的楊姓男子，今年6月起前往北市大安、信義區百貨公司，趁專櫃人員服務顧客時，趁機摸走櫃台上的皮包，再拿裡面的信用卡盜刷，6至9月得手70多萬，日前遭北市刑大循線逮捕。

北市刑大肅竊組日前接獲百貨公司專櫃人員報案，指原本放在櫃台的皮包遭竊，沒過幾天信用卡就被盜刷，經調閱監視器比對，鎖定因竊盜案通緝的陳男涉有重嫌。

警方調查，陳平時常到百貨公司閒逛，再趁專櫃員工服務其他顧客時，趁機偷取皮包，接著就拿信用卡去銀樓，盜刷各種方便脫手的金飾，統計3個月來至少犯下8起類似案件，得手70餘萬元。

楊嫌因竊盜案，分遭台北、士林兩地檢署通緝，另1案被判刑3年多，他也拒不執行選擇落跑，經循線追查，日前在北市逮捕楊嫌，楊辯稱因不想被關，逃亡期間缺錢花用才會繼續行竊，所得已經花光了，警訊後被依竊盜罪送辦，另解送地檢署歸案。