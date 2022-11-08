國民黨立委魯明哲今(8日)於立法院質詢時爆料，嘉義國慶煙火上排出國旗的無人機團隊，在嘉義夜空中排出國旗，號稱無人機國家隊的台灣之光，竟被發現其使用的無人機以及軟體都是深圳的公司所製，「金門來一台就拼命打下來，大陸無人機在總統頭上5、600台飛不自知，真是國家之恥」，蘇揆聽聞爆料後也震怒說：「寧可不要有這種表演！」PTT鄉民酸：「高端也是啊」、「只有電是台灣的」、「飛彈飛過頭都沒徹查了」。

魯明哲質詢時「先捧後殺」，先稱讚台灣無人機國家隊優秀，五年內進步神速到如此；隨後爆料，經調查發現嘉義國慶焰火晚會和本月五日在日月潭所舉辦的無人機展飛活動，進行展演的無人機操控系統，從機體、電池、控制系統、飛行圖樣、飛機韌體，全都是大陸公司高巨創新（EMO）的產品，難道這就是無人機國家隊交給國人的成績單嗎？他還諷刺：「我們只贏了一件事，那就是用大陸製的無人機畫出中華民國國旗而已。」

在嘉義國慶煙火排出國旗的無人機團隊，被踢爆是大陸製。總統府提供

他還透露，國慶當天要操作無人機時，爆料者說廠商還把電腦螢幕壓低到30度角，不讓國安人員發現編排系統是深圳公司的系統，「金門來一台無人機喊要拼命打下來，國慶當晚5、600台在總統頭上飛而不自知」、「還保土衛國？保誰的土，都跑到總統頭上飛了，這是國家之恥！」

蘇貞昌聽聞後也震怒：「寧可不要有這表演，搞什麼，中國的5、600台在天上飛，自吹自擂用不著這樣」，他請相關部會包括交通部民航局、NCC及故宮等，責成行政院政務委員羅秉成督導調查清楚，「台灣未來要發展自己的無人機技術，用不著搞這個！」政府機關及政府委外有規定不能使用中國製產品，民間雖沒管那麼嚴，但是國慶晚會上，在總統的面前，「我認為不妥，也不可以，應該要查清楚來龍去脈，有規範不足的部分也要做足。」

PTT鄉民則開酸：「現在才知道？」、「高端也是啊」、「你拿的iPhone也是中國製造」、「只有充電用的電是台灣的」、「飛彈飛過頭都沒徹查了，現在是在演什麼啦」、「台灣一堆廠商都是拿中國貼牌標案」、「這種東西就中國最厲害啊，前沾光後震怒」、「高雄無人機就已經是大陸，沒查」、「無人機就中國廠商最大啊」、「高端也是跟大陸廠商合作啊」、「一堆元件一定都是中國製，根本沒得選」、「哪一次不怒？」