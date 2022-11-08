民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬今合體推出「1200首都通交通月票」，加碼整合台鐵、國道客運及公共自行車Ubike等多元運具。侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢指出，侯市長早在2020年與桃園市長鄭文燦共同考察國道1號林口交流道壅塞問題時，就當面跟鄭市長提出，希望將桃園機場捷運納入1280定期票方案，無奈中央交通部跟鄭文燦都沒有正面回應。

吳亮賢表示，對於侯市長在2年前早就提出的呼籲，以及北北基桃共好的倡議及政策擘畫，樂見其他人從善如流，新北市還有許多好的政策，也歡迎林佳龍及其同黨人士效法，不過，希望不要等到選後，桃園市府應該現在就要聽進人民的聲音，將桃園機場捷運納入1280月票，這才是真正為人民著想，不要只是開出一時的選舉支票。

此外，交通部已經召開兩次會議確定不直接參加1280，但是由台鐵配合1280推出月票加價購原則，只是對於誰要出錢補貼尚無定論，台鐵票證系統也要到明年8-9月才能上線，更涉及其他縣市資源公平分配的問題，民進黨北北基桃4位候選人恐怕要說清楚講明白「錢從哪裡來？」