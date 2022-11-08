男星林志穎7月車禍後，愛妻陳若儀都陪在他身邊，不離不棄，感動許多粉絲，日前兩人浪漫小約會更閃瞎眾人；名模出身的陳若儀日前現身時尚活動，久違走秀氣勢十足，難怪過去曾被稱為「小林志玲」，網友更被她的逆天長腿辣暈，表示超級羨慕林志穎。

現年38歲的陳若儀因為與男神林志穎結婚，一直以來都被冠上「林志穎老婆」，其實還沒結婚以前，她可是被譽為「小林志玲」的模特兒，還組過女團跟拍戲，後來才慢慢淡出幕前；而陳若儀與林志穎結婚後，除了相夫教子，偶爾還是會受邀時尚活動，曼妙身材常常引起熱議。

陳若儀久違走秀，好身材全被看光。（圖／摘自陳若儀IG）

陳若儀日前久違出席精品名牌的活動，更大方走起台步，她穿了素色上衣罩著長版背心再搭配牛仔短褲，簡約又不失時尚感；而她的一雙逆天美腿則套上過膝長靴，性感程度破表，完全不像是生過3個小孩的女人。

網友們見到陳若儀保養得那麼好，身材維持得如此撩人，紛紛瘋喊，「也太美了吧！傻眼」、「好有氣質」、「自然優雅，重複看好幾遍不是問題」、「羨慕林志穎，有這麼辣的老婆」、「若儀好久沒走秀了，還是一樣美」。