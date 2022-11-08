工研院今(8日)宣布，全國第一個「眼藥技術平台」，已針對「青光眼及濕式黃斑部病變」開發出兩種藥水，分別是全球首創「雙標靶」青光眼以及「不須眼內注射」的濕式黃斑部病變藥水。目前已技轉給信力生技，力拼2025、2026年上市，預期可嘉惠國內逾35萬人次患者，並進一步搶下5％全球眼科藥物市場，約15億美元的規模。

工研院自稱此次研發技轉有三大創舉，第一是信力生技團隊效率高，半年就進入新藥臨床試驗階段。其次技轉總金額破億元，是國內法人眼科新藥技轉史上的最高紀錄。第三是這是全國第一個鎖定眼科的「藥物技術平台」產出成果。

健保署統計，每年青光眼、黃斑部病變就醫人數超過35萬人次，前者2019年健保醫療費就達15.7億元。經濟部技術處以科技專案推動工研院開發藥物技術平台，目前共鎖定眼科、腫瘤、中樞神經等領域，而「眼藥技術平台」是第一個出線成果。

平台針對青光眼開發出「效果優於國際大廠近3倍、更適合高眼壓者」的雙標靶眼藥，針對濕式黃斑部病變研發出「不需眼睛打針、在家即可治療」的眼滴劑。 信力生技集團將委託國內廠商製造，並透過「再授權國際藥廠」的方式進軍海外市場。

提到開發難度，工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，眼睛疾病在治療時一直有抗藥性、嚴重副作用等難題，國內業者投入開發時，會面臨藥物製程或專利掌握在國際大廠手中的挑戰。這次研發出世界首創的兩項眼藥，創下工研院史上第一次針對特定眼疾，同時完成藥物技術與專利的開發，並且技術轉移的案例。

經濟部技術處處長邱求慧說，全球眼科藥物市場2028年上看704億美元，目前仍屬寡占市場，此時切入極具商機。而傳統藥物臨床試驗動輒10年，眼藥最快僅5年，期程短，適合「彎道超車」。