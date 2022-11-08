AROMASE艾瑪絲前進樂山教養院進行喘息照顧服務，照顧老師院生頭皮健康。（AROMASE提供）

草本頭皮養護品牌AROMASE艾瑪絲發起重視照顧者議題，長期致力照顧者喘息服務，緊扣看不見的缺角守護，日前攜手全台超過600家企業響應，透過問卷發送讓大眾認識家庭照顧者的重要性，喚起更多人重視照顧者議題，更於12月底前，將每筆官網消費提撥部分盈餘，捐助予樂山教養院​，透過公益善舉，以實際行動關懷需要幫助的人，讓照顧者感受暖心善意。

家庭照顧者是照顧失能、失智、身心障礙者的重要支柱，隨著高齡化、少子化、家庭結構的縮小，家庭照顧者面臨逐漸攀升的照顧壓力，當家庭遇到長期照顧需求時，在漫長的照顧生涯非常需要關注與支持，讓照顧者更有力量前進。

AROMASE艾瑪絲自2016年致力公益服務，發起「讓艾喘息」行動，如同洗髮精瓶身的「缺角」設計，將「守護頭皮健康的初心」延伸至「社會公益友善」的行動關懷，由內而外落實缺角照護。艾瑪絲在多場喘息服務中發現，照顧者的頭皮問題比被照顧者來得嚴重，照顧者面臨身心壓力、辛苦不被肯定、缺乏社交、經濟負荷等困境，因此艾瑪絲更聚焦關懷照顧者的頭皮健康與身心狀態。藉由此次發起全台企業響應的照顧者問卷，艾瑪絲攜手照顧者企業同盟隊發起家庭照顧者問卷，發現近1300名問卷中，將近5成的人，自己或身邊親友是家庭照顧者，其中，更有8成的人因此影響職場工作，並且曾考慮離職全心照顧家人，並且高達9成認為喘息服務對於減輕照顧者壓力佔有舉足輕重的角色，顯示照顧者身心壓力不容忽視，更需適時進行喘息紓壓。

艾瑪絲至今已攜手21家企業成立照顧者關懷聯盟，並與新北市家庭照顧者關懷協會，透過每個月舉辦照顧者喘息服務，推出系列身心放鬆課程，幫助照顧者了解自我照顧的重要性、提升正向溫暖，更有照顧者回饋在彩繪活動課程中，找到繪畫興趣並重拾自信愉悅，正是艾瑪絲所傳遞的「照顧好自己，就有更多能量關懷需要照顧的人」。