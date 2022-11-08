台東61歲楊姓婦人在網路上認識1名男子，雙方網戀2年後，男子稱遭綁架急需楊女匯款15萬元解救，楊女到銀行臨櫃匯款時， 行員機警聯絡警方，經員警苦口婆心勸說這是典型詐騙， 楊女如夢初醒，頻頻向員警及行員道謝後離去。

台東警察分局寶桑派出所員警於日前中午12時許，接獲轄內某銀行通報有民眾疑似遭詐騙需要派員協助。員警到場時，楊姓婦人表示在網路上認識1名男子，並稱與該男子於網路上交往約2年。

該男子稱遭綁架急需楊女匯款15萬元解救該男子，楊女不疑有他，至銀行臨櫃匯款，該銀行張姓經理與楊姓行員見狀立即上前關切並了解事情原委，同時連絡員警到場協助。

楊女原執意要匯款，經員警耐心解釋並勸誡稱楊女並未見過對方就向其借錢，此為典型詐騙手法，楊女這才恍然大悟，頻頻向員警及行員道謝後離去。

台東分局表示，網路交友要謹慎，不要因歹徒一時的甜言蜜語而誤中圈套，遇有要求匯款或是提領現金時也可以撥打110或165反詐騙專線諮詢，多一分求證、少一分損失。