中信兄弟內野手潘志芳在「台灣大賽」第2戰中記錯出局數，之後他在IG限時動態請愛貓「北鼻」代替主人向大家致歉，今天賽前談到此事他勇於承擔，「當時專注在打者，所以忘記出局數，後來就是想辦法幫助球隊。」

6局下桃猿1出局、一壘有人，輪到朱育賢打擊，他敲出三壘滾地球，潘志芳卻沒把球傳往二壘抓雙殺，而僅將球往一壘傳，不過最後兄弟該局並未失分。

換局時教練也立刻與潘志芳溝通，「教練就說要注意出局數而已。」潘志芳坦承，自己當下專注在打者身上，所以忘記看出局數，發生失誤的當下自己也有些懊惱，「我以為不會發生在自己身上，因為自己是很小心的人，這也是打球到現在第一次發生，後來就想辦法幫助球隊、彌補過錯。」

潘志芳後來透過IG放上愛貓照寫道「主人你還好嗎？一人出局哦。」他笑說：「就叫牠來頂一下。牠是我們家最小的貓，叫北鼻。」加上「北鼻」，潘志芳家中共有7隻貓，其中有4隻是流浪貓，「北鼻也是在幾個月前救回來的，是在老婆上班附近的空地看到牠。」

從一開始只養2隻貓到現在有7隻，身為「貓奴」的潘志芳不覺得辛苦，「每天就是整理貓砂、餵飼料，不會很累啦！貓咪也會跟我們一起睡，剛開始是老婆先養，結果越養越多隻。」