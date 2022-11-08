女星因教育方式被洗版 美女主播批：這位母親是生病了

《戲說台灣》女星李宇柔（現名：陳蔓菲）結婚後與老公育有1子1女，去年李宇柔遭傳腸爆裂送急診，近日她再傳出住院消息，並透露身上有癌細胞，雖然未透露是何種癌症，不過插著鼻胃管的虛弱模樣讓不少人憂心，病況也令網友注意到她的生活，據她分享的生活片段，其中對待女兒的方式引起部分網友討論，美女主播高毓璘也發表看法「孩子不是機器、也不是誰的洋娃娃」。

美女主播高毓璘育有一子，身為人母的她近日看到新聞有感而發：「老是說教育很難，不是講假的，因為每一個小孩個性脾氣都不同，要怎麼讓他身心靈都快樂健康的成長，的確是很巨大的人生難題，可是父母們真的需要『學習』」，勸戒不要因為是大人就覺得什麼都懂、什麼都對，她隱晦透露最近一直關注某位母親的消息，因為害怕斷章取義所以認真地看了對方過往的發文，高毓璘表示看到對方對兒子的愛，還有照護上的辛苦和壓力，「但...如今我更擔心的，是女兒的心理狀態...媽媽在FB上公開的咒罵甚至詆毀孩子，還透露出了一絲...對女兒的嫉妒？這是我就文字的片面理解所產生的感受」。

該位母親對女兒的形容詞讓高毓璘不理解，她誠實說出看法：「我想，這位母親是生病了，而且很嚴重」，身為媽媽的她提出見解，認為孩子會有天馬行空的想法、搞怪都很正常，因為他們也是人，直呼「孩子不是機器、也不是誰的洋娃娃，他們需要被理解，更需要尊重」，並建議如果只是想要聽話的活體，真心建議養寵物就好。

而李宇柔針對網友們提出的質疑，強調自己沒有牽怒，只是比較在乎女兒的交友和狀態，因為孩子不願意把頭髮梳起來導致滿臉青春痘，拖了兩個月她看不下去才會剪掉女兒頭髮。