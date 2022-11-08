藝人張軒睿、9m88昨（8日）出席Thom Browne微風南山專門店開幕，9m88一身格紋學院青春造型，張軒睿則是龍蝦造型大衣加持，他笑說：「每個男人心中都住一個大男孩。」本季Thom Browne推出不少動物系列商品，從狗狗Hector包到龍蝦後背包都是現場媒體討論焦點，但被問到最想把哪種動物做成包包，9m88不加思索的提了無尾熊提包，張軒睿則說自己是不折不扣的貓迷，應該會選貓，結果被一旁的9m吐嘈：「可是Thom Browne本人是狗派狂粉」，他馬上秒改「貓狗都好」。

Thom Browne於微風南山開設全台第二間專賣店，仍舊維持與第一家專門店相似的現代主義風格，室內設計同樣由ASA Studioalbanese建築師Flavio Albanese操刀設計，風格不俗。而對於未來展店計畫，Club 21總經理蕭詠欣也特別表示，Thom Browne不僅在北部對粉絲黏著度高，連中南部的買氣則是相當旺盛，因此未來展店計畫會優先將中南部區域納入考慮選擇。

本季秋冬系列色調上有著從青花瓷綠到海藻藍的季節性色調，經典標誌則有著著名的Hector到最新的龍蝦形狀設計，同時還為服裝設計帶來蘇格蘭紋系列，宛如領帶設計的four bar設計，也豐富了這個秋冬系列視覺元素。

THOM BROWNE 微風南山專門店店內-中區(男裝) （Club 21提供）