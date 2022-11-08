許多愛狗人士看到流浪狗時都會想要進行餵食，不過有時可能會踢到鐵板。一位網友表示，某天他遇到一條好像很餓的友善黑狗，於是他發揮愛心，把午餐的肉鬆麵包分了一半要給牠吃，沒想到狗狗只是聞了聞就直接走掉，讓他超傻眼。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，當時他在7-11買了肉鬆麵包打算當午餐，走出門口時遇到一隻友善的黑狗，他看狗狗似乎相當飢餓，於是撥了一半的肉鬆麵包給牠填填肚子。

沒想到狗狗聞了聞麵包，用一種「這是三X的眼神」看了一下原PO，就抬起腳來直接離開，讓原PO忍不住直呼，「牠讓我好挫敗好自以為」、「還我肉鬆麵包」。

對此，許多人紛紛笑說，「這擺明就是狗眼看人低了」、「還好啦，我遇過不屑熱狗的！」、「完美詮釋連狗都不如…我也遇過想說茶葉蛋很香了，流浪狗連看都不看…我吃的比狗還不如」、「我也遇過，手上只剩麵包，給他竟然不要，害我特地跑好遠去買肉給他吃」、「這種應該是常常被餵狗罐頭」、「下次請直接給錢，讓小黑自己去買喜歡的OK？」。