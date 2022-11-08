長榮大學馬來西亞籍女大生前年被擄走性侵殺害後，一審雖判處嫌犯梁育誌死刑，但女大生的父母認為，台南市政府警察局、工務局及歸仁區公所等機關，有怠忽職守及未盡管理之責，與女兒的死亡具有因果關係，提起國賠之訴求償593萬多元。台南地方法院8日召開調解庭時，因雙方律師對內容仍有歧見，將擇日續行調解。

2020年10月28日馬國女大生被梁嫌強盜、強制性交後殺害，家屬認為，台南市警局、工務局、歸仁警分局及歸仁區公所等機關有行政上的疏失，向台南市政府申請國家賠償，求償2069萬元。案經台南市國家賠償事件處理委員會駁回後，委託律師向台南地院遞狀提起國賠之訴。

女大生父母主張，警察局怠於執行啟動偵查作為，也未防止夜間婦女被害事件的發生；工務局在歸仁區高鐵站高架橋下設置的路燈，未盡管理維修之責，放任路燈壞掉或不亮，無法達到夜間照明的效果；歸仁區公所負責高鐵站高架橋下路段的電力設備使用，竟自行斷電，導致案發路段的路燈無法正常運作，管理有嚴重欠缺；歸仁警分局所屬員警接獲被害人報案，怠於執行職務，未依相關規定通知行為人到場，或定期實施查訪，導致女大生遭梁某殺害。

女大生父母認為，上述相關單位的行政疏失，與女兒的死亡具有相當因果關係，依國家賠償法的規定，向台南地院提起國家賠償之訴，求償包含喪葬費及父母2人的精神慰撫金在內合計593萬多元。

今年2月17日台南地院受理後，採不公開審理方式，雙方均委由律師到庭陳述意見。院方開庭後建議雙方調解，今天下午雙方律師代表展開調解時，儘管對部分內容仍有歧見，但雙方均同意擇日續行調解。