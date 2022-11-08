國民黨提名的新人9號高揚凱，在選戰最後階段呼籲藍營的支持者，採取「理性投票策略」，搶救最關鍵的席次。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

距離選舉投票日18天，國民黨台北市大安、文山區市議員有27個候選人角逐13席，競爭白熱化堪稱「台北市各選區之最」，由於議員選舉採複數選區制，「多人選多席」選情變化大，因此候選人不敢掉以輕心。國民黨提名的新人9號高揚凱，在選戰最後階段呼籲藍營的支持者，採取「理性投票策略」，搶救最關鍵的席次。

什麼是「理性投票策略」，高揚凱提出，「追求個人得票最大化」及「追求集團席次最大化」的概念區分來作說明，如果選民的投票能夠以對「個人得票最大化」的小抑制，來成就「集體席次最大化」的大利益，這樣就符合「理性投票策略」的原則。

高揚凱說，以4年前國民黨在大安、文山區的議員選舉結果作說明，國民黨上次和這次一樣都提名8席，上次8個候選人總計得票數16萬4587票，如果票源分佈不要太過失衡，8位候選人得票數都可能落在1萬8千票至3萬票之間，8席全上、八仙過海絕對没問題。

高揚凱表示，然而上次開票結果卻是，羅智強拿第一高票4萬0391票；歐陽龍拿了1萬0635票，而以1127票飲恨；換句話說，「個人得票最大化」的結果，卻造成了「歐陽龍遺憾」，背離了「集體席次最大化」原則。

高揚凱認為，如果以「壯大國民黨」的需要來看，則「追求集體席次最大化」應優先於「追求個人得票最大化」，他指出，符合理性抉擇的投票策略，其實就是集中搶救最關鍵、最危險的席次，而9號高揚凱無疑就是最迫切需要搶救的一席。

高揚凱說，國民黨提名8席中，6席具有現任的種種優勢；2席新人中，另一人有個超高得票、超強網路人氣及流量的師父大力扶植、甚至「代打」；唯一不折不扣的新人就是高揚凱，因此也最苦戰、最關鍵的一席。

高揚凱表示，因為「戰鬥凱」的批判火力猛烈，已被綠營列為「封鎖、封殺」對象，所以高揚凱最緊急、最危險，籲請藍營基層支持者，11月26日，拜託集中搶救9號高揚凱，只要9高揚凱過關，則國民黨八席全上、八仙都過海。