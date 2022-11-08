德國總理蕭茲（Olaf Scholz）訪華備受爭議，德國及歐盟內部質疑他將商業利益優先於對華戰略，更指其短視近利。不過車廠賓士（Mercedes-Benz）執行長康林松（Ola Källenius）對蕭茲此行表示贊同，認為退出大陸是「絕對無法想像」的舉動。

蕭茲在上任後首度訪華，隨行的還包括西門子、德意志銀行、BioNTech等德國汽車、化工、製造業等產業代表，旨在促進雙邊經貿合作，然此行卻遭德國和歐盟各國質疑，認為蕭茲將德國商業發展置於對華戰略及歐盟團結之上。

歐洲內部市場委員會布勒東（Thierry Breton）敦促各國停止私下與北京對話，大陸雖然是歐盟重要的貿易夥伴，但處理雙邊關係也需考量地緣政治，歐盟成員必須彼此協調。

總部位於巴黎的智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲計畫主任杜懋之（Mathieu Duchatel）表示，蕭茲此行顯示他對德國商業發展的短視近利，優先於任何幫助歐盟團結的考量。

路透社報導，康林松周一（7日）公開表態反對疏遠大陸，更表示退出大陸的後果是「無法想像的」。

康林松說，他深信全球化的優勢，且非常認同蕭茲是二十大後第一位訪華的西方領導人，認為此行的決定相當正確。他強調，因為某些可能發生的事情而退出大陸是錯誤的方向，與大陸脫鉤是無法想像的。

在此之前，德國工商總會（DIHK）萬斯勒本（Martin Wansleben）受訪時，也支持蕭茲訪華行程，認為歐洲與德國，乃至世界都需要與大陸合作來解決緊急問題，如果沒有大陸，問題將永遠無法解決。