鮮榨果汁雖然比飲料健康，但喝太多還是要留意。近日有醫師分享案例，一名居家醫療患者平常沒有不良嗜好，但肝功能卻在幾個月內飆升，出現肝臟輕微發炎狀況，直到停止灌食每天必喝的果汁後，肝臟狀況才恢復到正常值，醫師指出果汁缺乏纖維，使果糖又快又多的進入身體，一下子消化不了，肝臟只能以脂肪形式儲存。

臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文指出，果汁通常都是「濾掉纖維」，而且相較於完整水果，更容易在空氣中氧化，果汁缺乏纖維，會使果糖進入身體的速度更快，當身體無法應付又多又快的果糖時，處理果糖的唯一器官「肝臟」，就只能以脂肪的形式儲存，當身體果糖過多時，就會出現高尿酸問題，進而產生心血管風險、高血壓、痛風、腎臟病。

醫師提到，他曾收治一名居家醫療患者，平時不菸不酒，但家屬每天會灌食他喝果汁，因此在短短幾個月內，患者肝臟出現輕微發炎的狀況，讓家屬相當困惑，經過醫師診斷，停喝果汁3個月後，肝臟狀況才恢復正常，另外有些患者會喝綠果昔保養身體，並加入水果平衡葉菜類的味道，但要注意水果要適量。

醫師分享飲用4原則，在外買果汁喝時，可以請店家保留果渣，若是擔心影響口感，在家自己打果汁，可以留下殘渣纖維，拌在優格、沙拉或加入其他熱食菜餚，另外，建議民眾選擇糖分較少的水果做果汁，例如酪梨、檸檬、萊姆、蔓越莓、黑莓、酸櫻桃等，不過最佳獲取營養的方式還是直接吃水果，若沒有特殊狀況，不建議打成果汁喝。