主播出身的大陸女星柳岩，因為外型亮眼加上E級傲人身材，被封為「大陸最性感女主播」，進軍演藝圈表現亮眼，紅極一時，不過2016年因捲入包貝爾的「鬧伴娘事件」，慘遭變相封殺，曝光度大不如前，但她仍努力深耕演藝圈，近來因精湛的演技受到肯定，漸漸走出陰霾，今(8日)是她42歲生日，狀態好到驚人。

柳岩今零點在微博PO文，寫下：「愛大家，祝自己生日快樂」，並附上3張美照，只見她穿上黑色短版背心搭同色系皮褲，對著鏡頭露出燦笑，不僅皮膚緊緻，身材也沒走樣，四肢纖細完全看不出已42歲，好狀態讓人驚艷不已。

柳岩42歲依舊狀態超好。(圖／取自柳岩微博)

「真是越來越有女人味了」、「還是那麼的有魅力」、「美女你怎麼不會老啊」、「狀態太好了啊」、「發現人都比花嬌真的好好看，」。《財經新聞》主持人出身的柳岩，在主持界深耕多年，之後轉戰影視界，原本備受看好的星路，卻因為擔任好友包貝爾婚禮伴娘，但新郎和伴郎共5人，企圖將她扔下水，讓她嚇到花容失色又差點走光，讓包貝爾等人受到外界抨擊。

雖然柳岩事後哭著向包貝爾夫妻道歉，因為不了解伴娘遊戲的環節，才會嚇一大跳，自責毀了好友一輩子最重要婚禮，但仍難平息風波，之後包貝爾刪光和她有關的微博，當時想丟她下水的人，也漸漸疏遠她，而她曝光率也大不如前，形同變相被封殺。

不過柳岩仍持續在演藝圈奮鬥，慢慢累積演技與實力，2019年以電影《受益人》，獲得第11屆澳門國際電影節最佳女主角，拿到人生首個影后獎座，今年更因《夢華錄》的「孫三娘」一角，讓她成功擺脫「性感」標籤，演技獲得肯定。