林佳龍今在中和區進行車隊掃街。（李奇叡攝）

新北選戰熱烈，民進黨新北市長候選人林佳龍續就選前之夜場地租借問題，批評新北市政府，他今天再指出，自己被技術性理由卡位，且外傳新北市長侯友宜的遊覽車要停在區運路，希望侯公開說明「為什麼要占兩個以上的場地」。

林佳龍今在中和區進行車隊掃街，不少民眾揮舞「新北大翻新」手搖旗加油打氣，並向車隊伸出大拇指比讚。林佳龍受訪時再度強調，選前場地借不到就是侯市府黑箱作業，明明整體人流、車流可以提出適當的交通維持計畫，卻連區運路都不願借，過去八年前游錫堃在參選新北市長時，也遭受同樣的打壓。

林佳龍批，侯市府球員兼裁判，為自己量身定做，過程當中資訊不願意公開，團隊無從取得侯友宜如何取得板橋第一運動場的資訊，申請區運路對手也以相互矛盾的理由不予核准，但舉辦集會遊行是人民權利。

林佳龍提到，過去2010年蔡英文參選新北市長，也在同樣場地舉辦過造勢活動，競選團隊也請專家估算，當天在板一和區運路都辦活動，整體人流跟車流是可以有好的交通維持計畫，沒有理由剝奪大家的權利。

林佳龍補充，外傳侯友宜的遊覽車要停在區運路，但他還是希望侯友宜能公開說明，為什麼要佔兩個以上的場地，12年前可以舉辦的區運路，這次侯友宜卻以技術性理由卡位，先射箭再畫靶，這個是經不起檢驗的，「侯友宜推給區長決定，那對方評估的標準是什麼」，標準在哪裡，希望不要是「空喙哺舌」、沒有數字。他強調，自己擔任過交通部長，對交通維持計畫非常熟悉，不會被欺騙。

有媒體詢問，民進黨多年來都沒有成功借到板橋第一運動場前廣場，是否覺得侯友宜市府「鴨霸」，林佳龍表示，侯友宜12年統治下確實有行政獨裁的現象，資訊不對稱、爭功諉過、絕不認錯，這種用行政手段、威權復辟的做法，就是他要改革的，也希望新北市府向社會說明許可、不許可的標準和數字何在，「不是他們說了算」。