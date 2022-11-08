民進黨今公布北北基桃共同政見，將推動每月1200元首都通交通月票。對此，國民黨桃園市長候選人張善政舉他的1280月票政策為例，大酸綠營要中央補助35億元經費，卻被交通部打臉說應由地方政府自行承擔，整體財務計畫都沒規畫好，與他的政見形成清楚對比。

張善政表示，理工出身者就是實事求是，綠營4位候選人聯合說要整合4個縣市推出1200月票，期待中央補助每年35億元經費，豈料公布完沒多久，交通部就打臉說應由地方政府自籌，可見財務規畫沒做好，他的1280月票政策中，財務就規畫得非常清楚，與綠營的政見形成對比。

此外，針對藍營指出蔡英文總統、桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬3人曾於6日青埔後援會成立時，與有毒品酒駕前科的里長候選人同台，引發爭議，鄭運鵬今稱是藍營刻意操作。對此，張善政也說，鄭運鵬又在雙標推託，令人不知如何回應，應自己說清楚才對，別每次都打迷糊仗。