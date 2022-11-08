SUBWAY黑胡椒嫩豬堡130元起。（SUBWAY提供）

必勝客「白蘭地牛排干貝比薩」即日起限時限量上市，搭配外帶買大送大、外送買大送小優惠，只要880元。（必勝客提供）

2022年轉眼邁入尾聲，速食店年底獻上一系列壓軸新品及優惠，要以創意品項或是融入在地滋味擄獲消費者的心，為年終聚會添新意。

麥當勞於2021年首度推出「炸蝦天婦羅海陸雙堡」，開賣三週即提早完售，今年Signature極選系列「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」、「雙蝦天婦羅堡」饗宴再臨，9日至12月20日回歸，前者使用太平洋白蝦裹粉後經182度高溫酥炸，炸製成外酥內嫩的「炸蝦天婦羅」，搭配頂級四盎司安格斯牛肉，豐富口感層次；一次使用兩隻完整炸蝦的「雙蝦天婦羅堡」則訴求滿滿海味。

歲末將至，麥當勞歡樂送祭出獨家年終優惠，9日起至12月20日期間，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐輸入優惠碼「Y2022」，即可享6塊麥克鷄塊、經典美式（冰／熱）、酥嫩鷄翅（四選一）買1送1。

SUBWAY則推出「黑胡椒嫩豬堡」，即日起至12月31日在全台餐廳定販售，號稱首次運用台灣在地豬肉食材，口感鮮甜、肉質軟嫩搭蔬菜及新鮮現做的麵包，鹹甜誘人。眾所矚目的2022足球賽事也在倒數中，SUBWAY特別推出「吃堡飽全民瘋足球」抽獎活動，即起至餐廳購買任一潛艇堡或沙拉，加點A／B／C／G升級套餐，搭配汽16 oz的杯裝飲料，即可獲得1點；消費者1點可兌換30天Hami運動館序號共1000名，或是可選擇獲得參加一次抽獎機會，有機會獲得Coca-Cola®限量經典款足球週邊商品。

必勝客則以「白蘭地牛排干貝比薩」搶市，嚴選炙燒干貝、培根蘆筍捲，佐以法國干邑白蘭地熬煮的5盎司厚切牛排，以及荷蘭煙燻高達起司，搭配冬季限定「肉桂龍捲風餅皮」，號稱一次就能品嚐到前菜、主餐、甜點等多層次的味蕾饗宴，彷彿置身頂級餐酒館；此外，必勝客也在15日推出期間限定「聖誕跨年豪華套餐」，透過PK 雙饗卡APP訂購加碼贈送「冰藏起司塔」，12月19日前訂購還有機會抽中「HOT美拍攝影棚」，讓你輕鬆在家就能拍出專業美照。