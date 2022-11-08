新北市已連續7年榮獲友善校園獎項全國第一，教育局今於中和區光復國小辦理本學年度學輔主任工作研討會暨友善校園頒獎頒聘典禮，教育局長張明文親自頒發81項市級友善校園獎項給獲獎的卓越單位及人員並頒聘輔導團員聘書，並同時辦理學輔主任工作研討會。

教育局表示，新北市的學輔工作人員是一群用真心守護孩子的超級護衛隊，不但規畫執行多元精彩的學輔活動，讓親師生安心就學、健康成長，更善用研討會培力增能，跨局處、跨專業綿密合作，完善輔導網路，帶好每一個孩子。

新北市學生輔諮中心共有3位人員獲得市級傑出行政人員表揚，分別是北區輔諮中心主任的仁愛國小校長陳志哲、社工師督導陳珮蓉以及西區輔諮中心學校社工師督導蘇迎臨。教育局說，新北教育已連續締造7年榮獲教育部友善校園獎項全國第一、生命教育連續4年、品德教育連續3年全國獲獎數最多的殊榮，感謝第一線持續為孩子付出的學輔人員。

典禮中另一個亮點是頒發友善校園輔導團、特教及資優輔導團團員聘書，教育局說，他們無私的貢獻專業，提供各校諮詢服務，是學輔工作的最佳智庫。

會場中並展出各校在學輔工作的卓越成果，包括生命教育、品德教育、服務學習楷模王、優良學輔刊物等，透過靜態的書面資料，一一訴說每一所友善校園的真善美，也讓與會人員除了動態研討活動的培能，更能見賢思齊，從中獲益。

教育局指出，這次會議還特別邀請衛生局、社會局、少年隊與學輔主任們，共同探討近年的學輔焦點議題，包含校園心理健康與自殺防治資源、目睹家暴兒少教育與學生偏差行為防治，讓與會成員更知道如何善用網路的力量，將每個孩子帶上來，打造一個普特融合、輔特融合、全學校服務的友善校園。

教育局長張明文表示，新北4年來投入超過200億元改善校園環境與學習硬體設備，並有超過100項全國第一及首創，2022四大教育民調都是六都或全國第一，造就在地就學率邁向8成，讓孩子在自己的家鄉求學讀書，就能享有最優質的教育，未來新北市會更加用心，給孩子最好的幸福未來。