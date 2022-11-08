台積電今日舉行董事會，通過2項議案，包含第3季配發現金股利2.75元，以及核准資本預算57億1719萬美元。

台積電董事會核准配發今年第3季的每股現金股利2.75元，其配息基準日訂定為 2023年3月22日，除息交易日則為 2023 年3月16日。依《公司法》第165條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內亦即自 2023年3月18日起至3月22日止停止普通股股票過戶，並於2023年4月13日發放。

台積公司在美國紐約證券交易所上市的美國存託憑證(ADR)除息交易日亦為 2023 年3月16日，與普通股一致。台積公司美國存託憑證之配息基準日訂為 2023年3月17日。

此外，台積點董事會核准資本預算約57億1719萬美元，內容包括，建置及升級先進製程產能；建置特殊製程產能；廠房興建及廠務設施工程；2023 年研發資本預算與經常性資本預算；2023 年資本化租賃資產。