響應降低食材運送碳足跡及減少使用添加物，煙波集團攜手連續兩屆榮獲「米其林綠星」肯定的「陽明春天」合作，自12月1日至2023年2月28日期間推出「煙波早堂－每一口都是土地的脈動」餐飲企畫，於每週六至一早餐時段供應陽明春天熱銷湯品「何首烏養生湯」、每週二至五則於指定館別提供在地特色時令暖湯，為每位旅客微涼的初晨注入一股暖意。

煙波飯店集團除新開幕館別「煙波花時間-宜蘭傳藝－滿饌樓餐廳」正緊鑼密鼓的進行綠色餐廳認證的程序外，集團旗下各館餐廳皆全數獲得綠色餐廳認證肯定，不遺餘力的投入永續環保行列，確切實踐以「食」為出發的永續旅行。煙皮集團也將此核心與理念持續在近幾年推出的煙波早堂各季度中體現。本季度特別邀請「陽明春天」攜手合作，端出道道與自然節律深度連結的暖湯料理。連續兩屆榮獲米其林綠星殊榮的「陽明春天」為高端素食餐飲品牌，陽明春天創辦人陳健宏，帶領主廚薛永鴻從尊重萬物的初心開始，帶動餐廳背後的綠色供應鏈，堅持選用天然食材、透過少許調味讓食材本味自然貼近大眾生活，藉由縮短食材從產地到餐桌的距離，致力達到零碳足跡的目標。

本季度煙波早堂自12月1日至2023年2月28日，每週六至一於早餐時段供應「陽明春天－何首烏養生湯」，此為陽明春天淬鍊15年的招牌養生湯，融匯品牌四大精神－「在地」、「環保」、「永續」及「生命」，以黃金蟲草花、花旗蔘、黑棗及當歸等十多種珍貴中藥材，與大量堅果文火慢熬至湯體呈油亮黑金色澤，再以香菇日曬後磨粉及天然鹽麴調味，味型強調自然的和諧，讓饕客感受湯品的純粹本味。

「煙波早堂－每一口都是土地的脈動」專案期間，平日週二至週五則於指定館別早餐時段提供煙波主廚團隊悉心研製的在地特色時令暖湯。「新竹湖濱館－客家豇豆十全蔬食湯」以十種藥材搭以客家傳統「豇豆乾」熬煮出沁香四溢的湯頭，襯著滑脆的蟲草菌菇及彈牙爽口的清麵線，甘醇鮮香！「蘇澳四季雙泉館－雨來菇山藥煲」以昆布為基底，加入藥膳熬煮湯頭，味蕾上覆蓋著雨來菇的海味甘美，挾帶著黏糯的山藥一同入口，滋補暖胃。「花蓮太魯閣-沁海館－麻香野菜菌菇湯」使用花蓮在地野菜與特選麻油一同小火滾煮湯底，蔬香瀰漫令人生津開胃，再佐上什錦菌菇與在地野菜的滑脆口感，讓湯品滋味更富層次。「宜蘭館－蘭陽白甘蔗薑母素鴨湯」則選用宜蘭在地白甘蔗與清甜麻油熬製成為素漢方湯，再將豆腐浸入湯汁吸飽精華，入口後味濃猶清的好湯恣意於唇齒間流竄，令人意猶未盡。

「花蓮館－剝皮辣椒牛蒡菌菇湯」匯聚剝皮辣椒的辛香及牛蒡的甘美，出落為過癮的微辣湯頭，搭配清爽滑脆的什錦菌菇，銷魂惹味。「台南館－關廟鳳梨椒香蕈菇湯」選用醬鳳梨與什錦蕈菇煲製出清澈金湯，湯頭飄散著久釀的果香氣，最後再以剝皮辣椒妝點視覺，入口後潤喉溫潤、香而不辣。「煙波早堂－每一口都是土地的脈動」自2022年12月1日至2023年2月28日於新竹湖濱館、花蓮館、蘇澳四季雙泉館、宜蘭館、台南館及花蓮太魯閣-沁海館推出，煙波於旗下多館別落實綠色飲食、打造在地友善料理，讓旅人在旅遊中實踐永續共好旅行，給自己及土地一趟放鬆之旅！煙波早堂專案詳情：https://lihi1.com/kANaD。