高雄市第35家茄萣公共托育機構開幕。(高雄市社會局提供／林雅惠傳真)

高雄第34及35家永安和茄萣公共托育機構同日接力開幕！市府今日一連2處托育家園的開幕活動，副秘書長陳盈秀表示，市長陳其邁上任迄今從彌陀、阿蓮、橋頭、湖內到永安及茄萣等一共增設6處，今日在茄萣社區家園完成北高雄海線地區布建的最後一塊拼圖，並與團隊力拼年底達53處公托據點的目標。

副秘書長陳盈秀表示，將孩子生活發展的需要作為重要目標、努力做到最好，是市長陳其邁上任後與團隊共同努力的重要目標，快速增加公共托育據點及多元托育資源，公共托嬰據點布建倍增。

此外，積極建置共融公園年底達到33座，到明年6月達到40座，高雄市455座的公園設施，全數編列預算改善，讓兒童在多元、安全的環境中發展及成長，大朋友、小朋友可以在社區公園裡面盡情玩耍，享受城市的綠意。

在提升托育品質部分，提高公托照顧比為1比4、調增公托專業人員薪資4600元、發準公托「久任獎金」、獎勵「調薪」，提升托育人員薪資，降低人員流動，提升托育照顧品質。

市府表示，會持續努力積極實踐顧弱勢、增公托、減負擔三大托育政策目標，持續提升高雄市公共托育量能，把囝仔「顧厚好」、育兒家庭的需要「攥便便」，讓育齡家庭可以放心生、安心托，營造適合年輕人安居樂養友善的托育環境。