「CLOVER BELLAVITA」午間價位從2280元至3280元，料理推薦脆皮豬腹配燉煮包心菜黑松露醬汁。（BELLAVITA提供）

「CLOVER BELLAVITA」午間價位從2280元至3280元，料理推薦翻轉蘋果塔。（BELLAVITA提供）

法國中生代傳奇摘星主廚Jean-François Piège（尚馮索．皮耶）。（吳奕萱攝）

信義區貴婦百貨BELLAVITA，繼2009年引進「侯布雄法式餐廳」、2014年的「厲家菜」後，現又一高端餐飲全新進駐，來自法國的 「CLOVER BELLAVITA」將於本周（10日）正式開幕，也是法國中生代傳奇摘星主廚Jean-Francois Piege（尚馮索．皮耶）的海外首家餐廳，歷時3年籌備，雙方共斥資上億元台幣，為信義區高端餐飲市場再添星。

BELLAVITA總經理梁佳敏表示，該餐廳是自己走訪法國時接觸，剛好主廚也非常喜歡台灣，促成雙方合資，口味方面因考量台灣人很國際化，盡量原汁原味呈現當地特色，主廚曾摘下米其林二星殊榮，在法國也有多家餐廳，第一次登上海外就選擇台灣。梁佳敏進一步指出，近年因出國不易，BELLAVITA的高端餐飲也多了許多年輕客群，目前餐飲坪數的占比約達30％，業績也持續成長中。

「CLOVER BELLAVITA」座位約100個席次，包含大型與中型包廂，價位午間2280元至3280元、晚間3280元至5980元（＋10％），營運初期以套餐為主，將陸續推出單點菜單。目前訂位狀況11月底前滿座率高，耶誕夜、跨年夜尚有空位。