中國商業聯合會奢侈品專業委員會及要客研究院7日聯合發佈的首份《中國高品質消費報告》顯示，在大陸淨資產超過1000萬元（人民幣，下同）的高淨值人群有470萬人。報告中更特別提到，在大陸由高品質消費所引領帶動的消費，涉及的總市場規模在10兆元以上。

實際上，大陸巨大消費潛力也正持續吸引國際奢侈品巨頭。正在舉行的第五屆中國國際進口博覽會上，包含如開雲集團、LVMH路威酩軒集團、歷峰集團（Richemont）及泰佩思琦集團（Tapestry）等，則希望通過文化與情感等不同方式聯結大陸消費者，在大陸市場尋找更多可能性。

根據中新網引述該《報告》指出，2021年大陸奢侈品市場年增率18％，總消費額達到1465億美元。由於連續2年遠超其他國家的高速增長，讓大陸國內市場第一次成為全球最大的奢侈品市場，在全球奢侈品市場占比上升到30％，消費回流顯著。

開雲集團方面表示，作為全球精品行業的重要市場，大陸精品消費增長的結構性動力已經具備。過去幾年加強團隊內部以及與當地政府和合作夥伴之間的溝通，表達支持並重申對大陸市場的信心。