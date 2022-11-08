東南科技大學表藝系學生以鏗鏘有力、氣勢磅礴的節令鼓帶來精彩開場。（深坑區公所提供／李奇叡新北傳真）

新北市農業局副局長諶錫輝今偕同深坑區長黃美華、在地議員及里長舉行萬福生態公園重新啟用典禮，東南科技大學表藝系學生以鏗鏘有力、氣勢磅礴的節令鼓帶來精彩開場，深坑區公所指出，本次公園修繕不僅增設觀景平台，還設置共融鳥巢盪鞦韆及體健設施等，為民眾改造更舒適的山林休憩場所。

諶錫輝表示，因萬福公園偏山林較潮溼，既有步道、涼亭及排水系統等基礎設施，已達使用期限而影響功能性及美觀感，在市府與公所共同努力下，完成萬福公園景觀改善，不僅解決老舊積水問題、增加綠化空間、翻新既有步道及涼亭，並連結東南科技大學，增設觀景平台步道，提供民眾全齡共融的友善環境。

黃美華說，萬福公園是賞桐景點，循著木棧步道環繞公園一圈，可近距離漫步在桐花林中，欣賞桐花紛飛的景緻，感謝市府補助總工程經費1200萬元，讓老舊公園再進擊，提供民眾更安全舒適的環境，今年2月開工，10月完工驗收，今日正式重新啟用，園內還新設共融性鳥巢鞦韆和銀髮族適用體健設施，成為全齡樂活的生態公園。

黃美華指出，同時也要感謝東南科技大學校長的合作，讓新建置的觀景平台，可連結校園內的龍谷步道，完善萬福公園登山步道系統。

黃美華說，公園是人們休憩的重要場所，成了生活中不可缺少的一部分，而好的生態公園有賴大家齊心合作的維護，啟用前，東南科大數十位學生就自願性的提供打掃清潔服務，而深坑區志工隊也在蔡隊長的帶領下，一起為木棧道周邊的杜鵑除雜草，清除藤蔓。

黃美華強調，透過全新風貌的萬福公園，將可結合周邊老街、東南科技大學及深坑人文特色，形成深坑區另一處優質自然景觀休憩空間。