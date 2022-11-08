桃園八德高城公園，2年前才施作磨石子溜滑梯，上月卻被打掉換成塑膠罐頭遊具，引發批評質疑走回頭路。（蔡依珍攝）

公園遊具檢驗備查改善期將於明年初截止，面對落日將至，家長卻發現桃市府大走回頭路，像是八德高城公園，2年前才施作磨石子溜滑梯，卻被打掉換成塑膠罐頭遊具，批評市府鴕鳥心態，時間壓力下饑不擇食，浪費公帑，市府強調該區已有共融式公園，是採衛星公園模式照顧學齡前幼童。

為守護兒童遊戲安全，衛福部2017年修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，明訂2023年1月24日前要完成公園和校園遊具修繕更新和備查，法規趨嚴導致舊有遊具逾半數不合格率，面對落日將至，各區公所紛紛加緊趕工辦理檢驗與改善工作，根據工務局統計，截至上月底，全市359座遊戲場，已有259座完成備查，備查率為72％，有信心在期限內達標。

但有不少遊具，因為無法改善，必須「砍掉重練」，像是八德高城公園2020年因既有遊具損壞，全面更新成大型磨石子溜滑梯，頗受好評，豈料才使用不到2年，上月就全面改成五彩繽紛的塑膠遊具，家長發現批評大走回頭路，擔憂高溫曝曬有塑化劑之虞，又沒有特色，和市長鄭文燦高喊落實兒童友善城市、引進兒童表意權大相逕庭。

公園適性發展聯盟發起人沈佩玲也質疑，磨石子溜滑梯2年前才設置，怎麼會不符合2017年的法令，讓有安全之虞的遊具樹立公園，直指罐頭遊具沒有辦法刺激孩子手眼協調和感覺統合，反對市府便宜行事，「希望讓我們開心，其實我們很不開心！」

八德區公所坦言里民都希望在公園引進遊具、成人體健設施等「塞好塞滿」，導致遊具最常遇到安全間距不足的問題，像高城公園遊戲場腹地小，又被步道和籃球場包圍，先天條件不足、鋼筋混凝土難改，只能全面翻修，不諱言當初磨石子公園也有家長質疑過寬，幼齡兒童使用若翻滾會有安全疑慮，強調改善後完全符合檢驗規範，安全無虞。

「罐頭遊具不是不好！」工務局養工處指出，塑膠遊具較適合學齡前幼童，因該區附近已有傑克冒險共融式公園，因此以衛星公園概念打造適合低年齡層的遊具，強調不合格的遊具一定得拆，會持續打造符合居民期待又有特色的安全遊具。