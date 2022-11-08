針對民進黨台北市長候選人陳時中摟肩、牽手女醫事件，國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間先在臉書爆料8張照片，昨(7日)則釋出一段47秒影片，今(8日)又在《盧秀芳辣晚報》節目獨家披露原報導的新聞標題「陳時中開挖柯P牆角，卻疑酒後失態把美女攬緊緊」，直批民進黨打壓新聞自由，讓原本的媒體報導照片文字都無法刊登出來，連新聞自由都要做自我審查的社會，真的有民主自由嗎？

「或許以後他擔任市長，就是用這種方式繼續對待女性，這是我所認為不能接受的事情！」徐巧芯說，民進黨一直想要把焦點轉到這兩位醫師，可是我們完全就是在說陳時中的問題，陳時中這樣的私德，足不足以擔任我們台北市的市長？

徐巧芯指出，更重要的是，台灣的新聞自由真的已經到了噤若寒蟬的地步，你都已經拍到照片了，都已經寫完新聞稿了，竟然沒有辦法上刊，要透過朋友找到議員，看看有沒有機會能夠把這件事情公諸於世，這是一個非常令人感到遺憾的情形。主持人盧秀芳隨即問及報導的內容。

「我先講一下標題，標題是獨家：『陳時中開挖柯P牆角』」徐巧芯強調，意思就是這兩位醫師是聯合醫院的醫師，她們以前是挺柯文哲的，那現在陳時中想要去拔樁她們，「然後呢？『卻疑酒後失態把美女攬緊緊』」，意思就是這個美魔女被他攬得緊緊。

徐巧芯唸出報導原文：「本刊接獲爆料，對於陳時中的外在形象，恐怕與事實不符，最近陳時中遭人直擊，在台北市高檔餐廳『喆園』喝得醉醺醺出來，還忘情地對旁邊的女醫師又摟肩、又牽手。」徐表示，這裡只唸出一段而已，整個新聞總共有八個段落。這很明確是一個新聞稿，他已經寫好了，調查得很清楚，包括誰跟陳時中一起吃飯，幾點到的，到的時候很嗨地小跑步去跟他的朋友打招呼，離開的時候依依不捨，不想要回家。

「看起來是有喝酒的一個狀態，摟肩又牽手，這些都是事實。」徐巧芯表示，閣揆蘇貞昌講說，國民黨應該說清楚，是不是有派狗仔隊跟拍？很清楚了，這是一個媒體原本的報導，照片是媒體拍的，文字是媒體寫的，但是沒有辦法被刊登出來，所以是民進黨應該說清楚，這幾年來你們是如何地打壓新聞自由！你們讓多少新聞都在你們的壓力之下，改標題的改標題，下架的下架，台灣自詡為民主社會，結果連新聞自由大家都要做自我審查，或是不斷被施壓，我們真的民主嗎？我們真的自由嗎？民進黨不用檢討嗎？