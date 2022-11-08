寶可齡奈米生化技術公司與印度BlueEdge公司，在外貿協會成功促成之下，雙方8日在貿協高雄辦事處，簽署合作備忘錄(MOU)，未來，寶可齡公司沖牙機前進14億人口印度市場，為協助台灣企業拓銷14億人口的印度市場，再添增一成功案例。

寶可齡8日與BlueEdge的簽約，由外貿協會高雄辦事處主任張世昌、台灣工研新創協會總會長高繼祖、以及高雄經發局副局長高鎮遠等人，共同見證。

寶可齡PORClean董事長李健齊表示，自2018年，在台灣開發出全球第一支擁有抗菌濾芯的抗菌沖牙機，以獨家的抗菌技術，改變過去40幾年存在於沖牙機水箱與用水衛生問題，避免菌從口入，提供消費者一個優質的水質。

他說，不僅用水安心，在功能上聆聽消費者聲音，持續創新與突破，加上新穎時尚的設計，讓沖牙機跳脫傳統框架。寶可齡期許透過臺灣設計與臺灣製造，致力提升全球的口腔產業。

印度BlueEdge公司表示，BlueEdge經營傳統通路有成，積極耕耘電商平台及牙醫診所，並從美國等其他國家引進許多產品，並協助外商在印財會稅務等，BlueEdge相當看好寶可齡公司台灣製沖牙機產品，對其在印度市場潛力深表信心，期望透過台灣品質精美的產品，未來朝印度高端市場經營發展。

貿協表示，根據IMF統計，2021年印度整體GDP成達率達8.7％，2022年預估成長率為7.4％，2023年估6.9％。今年1到7月台灣對印度出口金額為31.3億美元，成長21％。

另，根據印度商工部統計資料，2021年印度外人直接投資(FDI)金額為431.7億美元，較2020年衰退16％，印度外資主要來源國是新加坡、模里西斯、日本、英國。印度位於歐亞海運的節點，已成為許多供應鏈轉移的目的地，以及有機會取代中國大陸的重要市場。