屏東有名男子阿明(化名)，遭到女友阿芳(化名)指控，強壓在床一個晚上8小時性侵3次得逞，對此，他喊冤，事發之後有給對方1000元，是因為對方嫌錢太少才說要告他；法官認為阿芳性侵之後仍和阿明一同逛街上摩鐵，和一般受害人反應不同，並且，阿芳證詞前後不一，難以認定阿明有違反阿芳意願發生性行為，因此，證據不足，阿明判無罪。

據判決書記載，阿芳指控，去年7月中旬晚間8時許，在男友阿明的住處遭到強壓在床上性侵得逞，3個小時後，又再次被性侵得逞，隔天凌晨4時許，他又遭男友強壓頭逼口交，8個小時內慘遭性侵3次。

對此，阿明坦承有與女友阿芳發生性關係，並在過程中對方並沒有說「她不要」，而且還有詢問阿芳「能不能幫我口交」，對方就直接做了，所以認為對方是願意的，而且事情結束後，對方回家前，他還有給1000元，然而，過個幾天之後，2人還有前往摩鐵約會，對方才表示「只有拿1000元」，嫌錢太少不高興，因此被告上法院。

屏東地院審理時，阿芳的證述前後不一，並且在7月中旬與男友阿明發生性行為後，2人還曾一同出門逛街，並且又返回阿明住處，又發生2次性行為，17日阿芳又和阿明上往摩鐵，若阿芳在違反意願撞況下，3度遭受到性侵，應會對男友感覺到深惡痛絕、害怕畏懼，以及避免繼續接觸，但是阿芳於事發後仍與男友有所聯繫，甚至再次發生性行為。

阿芳也在偵訊時稱，和阿明3次性行為時，已不是男女朋友關係，並表示「阿明給我錢，是性關係的對價，還是男女朋友幫助，我覺得都有」等語，表明該3次性行為是基於金錢對價所為，且與阿明仍然是男女朋友關係，難以認定阿明違反阿方意願發生性行為，因證據不足，判阿明無罪。