嘉義市長黃敏惠肯定舊屋力帶動市民自主加入舊屋力計畫讓老屋重生。（廖素慧攝）

芋沺商行日本料理店是70多年檜木老屋。（嘉義市文化局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠感謝邱信憲夫妻投入舊屋力計畫讓老屋重生。（廖素慧攝）

嘉義市政府文化局辦理舊屋力計畫搶救老屋今年共補助11案，8日由市長黃敏惠頒發台灣檜木製作的獎牌給各類申請人及協助單位等共21人，獲補助的Miva和憲哥夫妻說，守護老屋的感覺很幸福；市長黃敏惠表示，舊屋力累積9年的老屋活化能量，讓老屋又有了心跳。

業者林浚成說，他從高雄餐旅大學研究所畢業，到日本學得日料廚藝，返嘉在老家蘭井街開辦芋沺商行日本料理店，這棟老屋是1944年建造的檜木屋，有住家、倉庫、半樓仔，和式與洋式混搭的建築，結構及樣式都特殊，且都還保存得很堅固。

林浚成還說，當初老家是分期興建本館及別館，他自力修繕本館，別館原本租給護膚美容店使用，後來收回，申請今年舊屋力計畫補助修繕，光是退掉層層塗漆就花了1個月，回復原有檜木屋，整體修繕大約1年完成。

市長黃敏惠指出，嘉義市有超過6000棟的木構造老房子，舊屋力計畫累積至今9年的豐碩成果，帶動市民自發式的街貌更新，非常感謝年輕人賦予老屋新生命，翻出許多老故事，也裝載年輕人對這個城市的理想與熱情，讓她感覺到老屋又有了心跳。

黃敏惠表示，「舊屋力計畫」和「老屋卸妝計畫」已經納入中長程旗艦計畫「舊城創新生」，以這兩個計畫為基礎，跨局處整合資源，輔導年輕人挖掘老屋的魅力，作為創業的基石，並改善市容景觀，創造新的城市觀光路徑。

市府文化局表示，今年舊屋力計畫共補助11案，含小型修繕類5案、文化經營類1案、教育推廣類5案，各有用途及特色，例如約百年歷史的「蘭井三合院」目前是法國大提琴音樂家Franck的居所。

秘密客咖啡店業者邱信憲及Miva夫妻，每月農曆初一、十五會在店前的慈龍寺廣場，提供社區民眾免費品嘗咖啡，積極串聯青銀世代，活絡街區氛圍。