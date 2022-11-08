民進黨台北市長候選人陳時中昨（7）日晚間接受電視節目「鄭知道了」專訪時表示，國民黨台北巿長候選人蔣萬安辭不辭立委不是那麼重要的事情，反正看起來他做立委也沒有什麼功能。對此，國民黨醫療委員今（8）日就痛批，「如果不是立委蔣萬安挖出高端的重大弊端，陳時中還在沾沾自喜，把全民當傻瓜！」

國民黨醫委會今日表示，陳時中的防疫弊端數不勝數，近日還好意思說立委沒有功能，這樣的心態，更坐實了民間「土皇帝」的封號。國民黨醫委會更列出，如果不是有立委蔣萬安提出紓困條例草案，賦予政府實施防疫及紓困措施的法律依據，全民都只能被陳時中呼來喚去，想幹嘛就幹嘛；不是蔣萬安強力要求「以篩代隔」、「以快篩取代PCR」，陳時中不僅累壞醫療人員，還會剝奪其他急重症的醫療人權，台灣死傷會更加嚴重！

國民黨醫委會更接著說，如果不是立委蔣萬安與民間團體嚴詞譴責陳時中將防疫破口轉嫁萬華，陳時中一定還在拼命卸責甩鍋；如果不是立委蔣萬安一再戳破陳時中的黑數零確診大內宣，全民還被政府謊言蒙在鼓裡；如果不是立委蔣萬安強力要求陳時中採購足量的抗病毒藥物，並於快篩陽性三日內儘速給藥，陳時中能拖就拖，並以層層關卡限縮民眾使用機會；如果不是立委蔣萬安挖出高端的重大弊端，陳時中還在沾沾自喜，把全民當傻瓜！

國民黨醫委會更表示，如果不是立委蔣萬安喝斥陳時中不該朝令夕改，讓民眾快速火化家人遺體，無法見到病逝家人的最後一面，全民還不知陳時中根本沒有法制概念；如果不是立委蔣萬安多次提醒陳時中要注意兒童染疫風險，並及早採購兒童疫苗、增設兒童專責病房，陳時中根本無視兒童權益；如果不是立委蔣萬安推動並監督發放紓困預算，中央根本沒有想到各產業受到的疫情衝擊！

最後國民黨醫委會更問猛轟陳時中，「為何市民對你的仇恨值史上最高？為何民調顯示市民最不希望你當選市長？因為你除了大內宣，就是大甩鍋，從來沒有把民眾的健康、生命、名譽列在第一位！」