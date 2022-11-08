蔡淑臻今出席英國皇室風格馬會午茶宴活動。（陳俊吉攝）

蔡淑臻今出席英國皇室風格馬會午茶宴活動。（陳俊吉攝）

女神蔡淑臻8日出席TWININGS唐寧茶與台北君悅攜手合作的英國皇室風格馬會午茶宴活動，單身多年的她被問起感情狀態，她說沒有排斥透過社群交友，但還是會有「我在明、敵在暗」的不安全感，最近也曾考慮過交友軟體，「有一度認真想要建立帳戶，但一開始就放棄了，覺得這行為太奇怪了，進行要輸入真實資料就打住了，難道是走到絕路了才會這樣？好淒涼喔！」

蔡淑臻表示，雖然不是沒有人示好，只是沒有遇到很適合的，她還是會跟朋友出去吃飯，朋友也會介紹新朋友，以前會想要試試看，但現在覺得人生很短暫，寧願把時間花在自己身上，不是不願意嘗試，只是隨著人生經驗變多，接觸一個人的時間更短就可以了解對方是怎樣的人 ，是否是適合的對象其實心裡都知道，「也遇過一見鍾情的人，但人家沒有理我」。

被問到喜歡類型？她表示：「要對這個世界有好奇心、知道自己想要什麼。」她自曝是慢熱的人，要靠長時間在一起工作相處才容易有「火花」，還自曝「其實我真的是很害羞的人，愈在意的人愈不敢看他，反而躲得遠遠的，人家就覺得我根本沒興趣」，她知道自己習慣怎樣的方式才能談戀愛，「但社會已經不是這樣，所以已沒機會交新朋友」。

她原本2020年要去英國遊學4個月到半年，後因拍攝《村裡來了個暴走女外科》，加上疫情爆發而取消，成為一個小遺憾。不過她釋懷地說，相信這一切都是最好的安排，「沒去也好，當時身體狀況真的也不好，到那邊可能求助無門、又遇到疫情爆發，就完了！」

化身為午茶宴女主人的她也現學現賣英式下午茶禮儀，透露除了學到果醬正確的抹法及拿湯匙調茶不能有漩渦外，喝茶時還不能翹起小拇指，讓她收穫甚多；此外，「在英國喝茶只能拿起茶杯品茶，除非站著，否則茶盤不要一起拿起來，在台灣喝茶則是會連杯帶蓋子拿起來喝，真的文化不一樣。」

為了這場結合馬會文化的午茶活動，她今特別早起到馬場看馬術表演，還與馬兒拍美照，打趣說第一次跟馬拍照感覺像「演對手戲」，「馬是很敏感的動物，第一次跟牠近距離相處，滿特別的經驗。」被問到有無「上馬」運動，多年前得到肌筋膜疼痛症候群而幾乎無法運動的她連忙搖頭，雖然一切都往好的方向發展，被問到在拍《村裡來了個暴走女外科》有奔跑戲怎麼辦？她透露當時是靠替身完成，「那個替身身形蠻像我，而且很敬業，有把跑得很狼狽的模樣拍出來。」