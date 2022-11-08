桃園市3年前啟動山林步道巡護志工，至今擴及7分隊190人。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市3年前啟動山林步道巡護志工，在市長鄭文燦大力推動山林志工隊下，今年擴大到7分隊共190人，巡護19條步道，3年來守護行動也未因疫情攪局而停歇，11日將舉辦「桃園市山林步道巡護志工年度績優表揚大會」，對績優志工和團隊進行頒獎，並為新分隊蝠音分隊進行授旗。

觀旅局指出，桃園市政府風景區管理處自2019年開始招募山林步道巡護志工，共成立6分隊120人、巡護16條步道，總計有895人次的志工參與，434次的服勤次數、47次的通報件數，這些點滴的累積，就像是山林志工在巡護路徑留下的心意和足跡，每一趟的任務都是對山林環境的承諾和行動。

伴隨市民環境及守護家園意識提升，今年年山林步道巡護志工擴大招募，並增加至7分隊共190人，巡護19條步道，原有的分隊也新增巡護路線，包括五酒桶山分隊新增營盤坑古道、打鐵寮分隊新增百吉林蔭步道、秀才分隊新增保甲古道。

今年也成立新分隊蝠音分隊，邀請復興區原住民及在地居民一起投入山區的步道巡護，不僅擴大守護山林步道區域，也結合地方社區、培力在地居民參與。

為表揚並感謝山林巡護志工的付出，桃園市政府推出傑出貢獻獎、績優團隊獎、幹部服務獎、最佳進步獎及熱忱服務獎，選拔績優志工人員及隊伍，預計11日頒獎。

鄭文燦說，桃園近山也親水，有台地、丘陵等地貌，因此包括龜山、蘆竹、桃園、大溪、龍潭、楊梅、復興等行政區都有步道，桃園市政府也整合各古道及步道成為統一的步道系統，為市民、山友、山客有更優質的山林體驗，也研議發展志工隊成為生態解說員，讓更多人了解桃園山林生態的美好。