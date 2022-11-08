深夜噪音擾人清夢，為遏止改裝車製造噪音歪風，蘆洲警分局在5日與新北市政府環境保護局聯手，在蘆洲區易有噪音車行經地點設立稽查點，強勢取締噪音車及各項交通違規，當天就告發噪音車12件及改裝LED燈7件。

蘆洲警方表示，針對蘆洲、五股及八里區易有噪音車及改裝車行經之路段，每月均會與環保局及監理站不定期執行聯合稽查，另於深夜時段警方會機動攔查疑似噪音車輛，並通報環保局認定裁罰，經統計本年度攔查通報計3627件疑似噪音車輛，警方將持續加強攔查各式交通違規。

按「道路交通管理處罰條例」規定，改裝排氣管違反第16條、43條，最高可處2萬4000元罰鍰，同時也可能觸犯「噪音管制法」，深夜製造噪音行經住宅區擾人清夢，呼籲駕駛人切勿為了自身虛榮心而造成周遭居民困擾，深夜排氣管轟隆作響僅會引人側目，得不償失。

警方呼籲，任意改裝車輛除影響居民安寧外，使用未經審驗合格之各項配件更可能影響自身行車安全，切勿為逞一時之快而造成危害，另改裝LED燈務必至監理站驗車並辦理變更，以免受罰。