新北市警方近日破獲台版柬埔寨詐騙集團，救出58名被害人，追查後發現3人遭虐死。警方調查，上週六被逮捕的37歲「茶董」陳樺韋只是幹部，疑並非首腦，專案小組昨組織大批警力，前往墾丁再逮捕與「茶董」同等的幹部30歲涂姓男子（綽號蝦董、龍蝦）以及22歲廖姓女友，據了解，廖女身材姣好，疑因收入不足報名參加詐團，後來被「蝦董」收編成為女友，警方已帶回大隊釐清，並持續追緝在逃犯嫌。

該詐團2據點被破獲後，集團重要幹部及背後主嫌四處逃竄，身為重要幹部「茶董」陳樺韋當時打包衣服，正要從桃園龜山區的住處跑路，卻被準備已久的警方破門逮人，還在他身上起出52萬元現金。

警方掌握，與「茶董」同等幹部的涂男（蝦董、龍蝦）曾參與日月潭棄屍行動，在桃園據點被破獲後，和同為集團成員的女友2人連夜南下，逃到屏東縣恆春鎮恆南路一家民宿，準備偷渡到菲律賓，但因為九合一大選將近，海巡署對出海漁船、遊艇管制變嚴，導致其無法偷渡出境，專案小組連夜南下，會同恆春分局，將涂男及廖女逮捕。

據了解，廖女有詐欺前科，在台中大雅區一家美髮店擔任助理，也兼差販賣二手車，但疑因收入不夠花，因此跟著涂男進入詐騙集團，主要負責打電話訂汽旅房間，面試前來求職的被害者。

據調查，廖女面容姣好，身材不凡，曾在臉書貼出爆乳嫩照，讓初次與她見面的涂男心癢難耐，將她收編為女友，不料2人涉及詐團惡行，逃到墾丁被逮。