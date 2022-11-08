日前小美林映唯、孫盛希不約而同於個人社群平台上，分享自己身穿Burberry outwear系列新品於夜色漸暗的街頭浪漫街拍的照片，林映唯更撰文寫下「下著雨的夜晚，是一封深藍色的情書。」而兩人也將出席週五品牌為慶祝台北101旗艦店開幕的星光派對。

小美林映唯身穿Burberry新品於夜色中街拍，並撰寫浪漫短句。（摘自林映唯 IG）
小美林映唯身穿Burberry新品於夜色中街拍，並撰寫浪漫短句。（摘自林映唯 IG）

Burberry於台北101旗艦店日前重新開幕，本次店內佔地約283坪，與著名建築師 Vincenzo De Cotiis 合作設計，以品牌經典格紋結合天空之鏡、金屬網格等打造，首先映入眼簾的是品牌與Minecraft 的最新聯名特選系列，隨著更加深入男裝、女裝、絲巾、童裝、Ready to wear等區域，配件區域也相較於過往更加遼闊，將主打的新款 Frances 包、 經典Lola 包放置於最顯眼的位置。

Burberry台北101旗艦店新開幕，與著名建築師 Vincenzo De Cotiis 合作設計，以品牌經典格紋結合天空之鏡、金屬網格等打造。（Burbarry提供）
Burberry台北101旗艦店新開幕，與著名建築師 Vincenzo De Cotiis 合作設計，以品牌經典格紋結合天空之鏡、金屬網格等打造。（Burbarry提供）

Burberry與Minecraft 的最新聯名特選系列，為台北101獨家特選系列。（Burbarry提供）
Burberry與Minecraft 的最新聯名特選系列，為台北101獨家特選系列。（Burbarry提供）

本季2022秋冬系列外套部分運用品牌最新夜色格紋（Night Check）為特色，將之運用於羽絨外套、背心，女裝部分特色單品包含柔軟的黃褐色棉質 Gabardine 束帶風衣、EKD 印花彈性薄紗高領緊身連身衣和刺繡橡樹葉徽章的羊毛外套;以白色嵌花羊毛連帽衫和駝色寬鬆開襟羊毛衫的 EKD 圖案為特色。Burberry 夜色格紋以全新的季節性配色重新演繹外套。

林映唯、宋芸樺默契逛PRADA快閃 購物慾爆發想包色
101觀景台12／31高空煙火套票 今起限量開賣
台北101 煙火＋燈會迎觀光客
#林映唯 #Burberry #台北101 #外套 #夜色