日前小美林映唯、孫盛希不約而同於個人社群平台上，分享自己身穿Burberry outwear系列新品於夜色漸暗的街頭浪漫街拍的照片，林映唯更撰文寫下「下著雨的夜晚，是一封深藍色的情書。」而兩人也將出席週五品牌為慶祝台北101旗艦店開幕的星光派對。

小美林映唯身穿Burberry新品於夜色中街拍，並撰寫浪漫短句。（摘自林映唯 IG）

Burberry於台北101旗艦店日前重新開幕，本次店內佔地約283坪，與著名建築師 Vincenzo De Cotiis 合作設計，以品牌經典格紋結合天空之鏡、金屬網格等打造，首先映入眼簾的是品牌與Minecraft 的最新聯名特選系列，隨著更加深入男裝、女裝、絲巾、童裝、Ready to wear等區域，配件區域也相較於過往更加遼闊，將主打的新款 Frances 包、 經典Lola 包放置於最顯眼的位置。

Burberry台北101旗艦店新開幕，與著名建築師 Vincenzo De Cotiis 合作設計，以品牌經典格紋結合天空之鏡、金屬網格等打造。（Burbarry提供）

Burberry與Minecraft 的最新聯名特選系列，為台北101獨家特選系列。（Burbarry提供）

本季2022秋冬系列外套部分運用品牌最新夜色格紋（Night Check）為特色，將之運用於羽絨外套、背心，女裝部分特色單品包含柔軟的黃褐色棉質 Gabardine 束帶風衣、EKD 印花彈性薄紗高領緊身連身衣和刺繡橡樹葉徽章的羊毛外套;以白色嵌花羊毛連帽衫和駝色寬鬆開襟羊毛衫的 EKD 圖案為特色。Burberry 夜色格紋以全新的季節性配色重新演繹外套。