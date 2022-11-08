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燦坤的iPhone 14 Plus & iPhone 14享最高現折400元，再送UAG耐衝擊保護殼及Riivan保護貼。（燦坤提供）

燦坤的三星65型4K QLED智慧聯網電視，原價8萬4900元，會員促銷價5萬7900元，再享登錄好禮Sounder HW-B550/ZW藍牙家庭劇院聲霸。（燦坤提供）

燦坤在活動期間則推出天天搶指定限量下殺5折起商品，實體會員於全台實體門市消費達30萬，即享燦坤最高等級黑卡Surpass VIP專屬七大禮遇，更加碼限量送高單價3C、家電，而買蘋果商品也享最高現折8392元優惠，11日前買指定款iPhone 14 Plus、iPhone 14，刷花旗銀行指定信用卡分期享0%利率、獨家再加碼好禮二選一，最高現折1888元或商圈共學圈一年期兌換卡。另外消費滿300元，天天抽總金額高達100萬的燦坤K幣，滿1111元再多抽一次，最高可獲得2萬5000燦坤K幣，而新會員即送超過500元的入會、下載燦坤APP並綁定會員，再送111燦坤K幣，至於舊會員再享入會7大回饋，而買指定商品刷指定銀行信用卡，最多再送5700燦坤K幣，最高回饋10%，使用悠遊付單筆消費滿1萬2000元，即送限量歐樂B口腔保價禮盒組。