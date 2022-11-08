雙11購物節本周五（11日）正式來臨，除了電商、百貨以外，就連3C通路都看準今年3C、家電的熱銷商機，特別同步推出雙11優惠活動，像全國電子就在16日前推出大家電78折起，綁定全國電子LINE好友、購買四大家電滿額送1000點LINE POINTS，天天玩LINE遊戲再抽最高2000元折價券。

全國電子的LG 21KG蒸善美第3代直驅變頻洗衣機，原價3萬900元，特價2萬8900元，滿額送1000點LINE POINTS，再享原廠好禮。（全國電子提供）

全國電子的輝葉追夢椅魔力紅)，原價10萬8000元，特價7萬1666元，再送掛燙機。（全國電子提供）

全國電子的虎牌 10人份高火力壓力IH電子鍋，原價1萬9990元，特價1萬1990元，送千元折價券，再享滿額禮。（全國電子提供）

全國電子此次就推出全館家電9折、空調下殺78折起，還有全館滿額加1元多1件優惠，Dyson清淨機、按摩椅1元帶回家，買LG家電享年終成家滿額送，登錄發票可享好禮三選一，另外指定小家電滿萬送千元折價券，Dyson指定商品64折再送豪禮，同步更有電腦最高現折2222元、Windows電腦現折1111元等筆電優惠，搭配指定銀行最高享24期0利率，更享滿額最高1萬5000元回饋，台灣Pay獨家享滿額送10%回饋，Pi拍錢包綁玉山卡單筆滿萬最高贈900 P幣、結帳使用zingala銀角零卡無卡分期新會員，最高回饋1200元滿額抽雙人來回機票。