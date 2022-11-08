車手集團藏身旅館詐千萬 警破求職詐騙拘提9人

42歲翁女今年7月時在網路遊戲上認識吳姓男網友。雙方相約在大同區見面，吳男以話術騙翁女帶進旅館，限制翁女行動，逼迫翁女交付提款卡及網路銀行帳戶等，害翁女淪為詐欺人頭帳戶，在一個多月期間遭匯入2000萬詐騙款項。10月又接獲王姓民眾報案，稱在FB網站上求職，依約前往面試後，即遭人限制行動於旅館且扣押手機、存摺等，王姓被害人遭監控，才尋獲機會藉故脫離控制，並向警方報案。

警方11月初拘提詐欺、洗錢欺集團共9人，發現利用旅館作為據點，誆騙遊戲網友或求職應徵的民眾，稱除高薪外還可以提供食宿，待其上門後先以話術騙取提款卡及網路帳戶等資料，並將旅館內監控、住宿多日，期間多次被要求前往領取詐騙款項，沿途且有詐騙集團同夥監控，該集團人到案後，經移送士林地檢署主嫌3人已羈押禁見。

大同警分局在破獲2件不法集團，以高薪利誘，施以行動控制、控制行動自由為手段，來騙取被害人之銀行帳戶，清查旅館、無人旅館、日租套房等旅宿業者建立名冊及聯絡窗口，並定時定點訪查。