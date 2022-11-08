李程彬在《她和她的她》演出許瑋甯暖心男友狂圈粉。（Netflix提供）

李程彬演出《她和她的她》狂圈粉。（Netflix提供）

許瑋甯被讚演技細膩精湛。（Netflix提供）

于子育把師母的陰暗詮釋絲絲入扣。（Netflix提供）

陳以文飾演對林奕嵐伸出狼抓的理化老師。（Netflix提供）

由許瑋甯、李程彬、賈靜雯、吳慷仁、李霈瑜、温貞菱、于子育、陳以文、丁寧、伊正、徐鈞浩、胡宇威、林哲熹等人主演的。Netflix 華語懸疑劇《她和她的她》，上線後在各大社群平台上掀起熱議，連續稱霸「Netflix台灣」排行榜NO.1共8天，更蟬連香港排行榜NO.1共5天，熱度依然不減。劇中1人分飾兩暖男角色的李程彬，被網友讚譽「李皓明是禮物，小劉是驚喜，兩個程彬都想擁有！」、「被圈粉」、「又帥又會演」、「小劉太帥」，圈粉無數。

因《她》劇爆紅大受歡迎的李程彬表示：「非常感謝大家喜歡這次演出的兩個角色，如果想看更多的話，歡迎敲碗許願，拍攝男生版的《他和他的他》，大多數的觀眾甚至我的母親都喜歡小劉，其實皓明也是一個宇宙級暖男，請大家二刷喜歡一下皓明吧！」

卓立導演也為觀眾分析小劉和皓明對林晨曦的意義：「編劇運用了解離的手法讓林晨曦陷入不同時空，來呈現林晨曦內心的支離破碎，解離世界是林晨曦現實世界的渴望或反向，所以現實世界的她有多孤傲封閉，解離世界的她就有多天真單純，現實世界的男朋友李皓明溫吞斯文，解離世界的小劉就相對坦率直言不諱，現實中她害怕向男友吐露更多的過去，解離世界她就把國中去報案時遇到的暖心警察的這個警察身份，安在小劉身上，她內心其實一直渴望被他了解、被相信、被保護。」

金馬影帝陳以文劇中飾演宜蘭某校的理化名師謝志忠，性侵國中時期的林晨曦（林奕嵐 飾演）。許瑋甯也分享此次與陳以文拍戲的感想：「以文哥把以前老師既溫柔又嚴厲的形象詮釋得很好，在現場看到以文哥有點害怕，就連在旁邊看到以文哥排戲站著說話都會怕怕的，下意識想要遠離這個人。」

對於與「小林晨曦」林奕嵐拍攝近距離接觸戲碼，陳以文認為：「在很擠的空間拍攝，擔心這麼多人在旁邊很容易分心，幸好我們該做哪些防護都有專業人員一一講解，有非常多專業的指導在旁，讓人安心。」

編劇溫郁芳也指出，在劇中並非注重在受傷的過程，而是受傷之後的療癒之路，因此她也擔心許多人會覺得是暗喻現實生活的案件，她表示：「這個劇情並非取材自某一個真實事件，但確實有參考許多田調過程的內容，也希望觀眾能感受到『創傷之後怎麼了』比當下的創傷事件更需要被關注。」

飾演狼師妻子的「師母」于子育也被觀眾看見細膩精湛的演技，她分享：「劇中的老公做出那麼難堪的事情，其實這個妻子比他還難堪，雖然是他對不起我，但是你不碰我反去碰別人，本來也覺得應該要表現的非常憤怒，等待他跟自己道歉，但聽到他在跟我解釋時，反而覺得我的憤怒不要讓他看見，會更有感覺，因為對於師母這個角色而言，那是最後的尊嚴，他在跟我道歉時，我還是必須要矇騙自己，然後完整家庭，不准外在對我有任何質疑，當先生做這些事情時，師母是無法接受的，但最後還是很自私的選擇要支持先生且捍衛自己的尊嚴。」

卓立導演也讚譽：「子育姐的共感能力非常強，或許這就是為什麼她即使飾演負面角色還是很難讓人討厭的原因，她把謝師母的陰暗、苦澀詮釋得極為出色、層次分明，最難得的是又不張牙舞爪，沒有表演痕跡。」

許瑋甯在《她和她的她》中飾演林晨曦，盤旋於現實與虛幻的世界，被兩大男神李程彬、胡宇威圍繞，林晨曦在大學時期的男友江原由男神胡宇威所飾演，耐心陪伴晨曦甚至帶她到謝老師家門口丟雞蛋，希望她能夠藉此出一口氣，胡宇威表示：「他盡他所能地去幫助晨曦度過這一切的傷，又背負很大的責任，但最後發現他再怎麼做，每天都被負面情緒壓著，一個很樂觀的人，每天接收到龐大的負面情緒，到最後承受不住。」