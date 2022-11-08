瑞穗天合國際觀光酒店城堡國際廳，瑞穗天合國際觀光酒店以城堡外觀造型、南歐莊園風格的建築特色，成為國內旅遊熱點，城堡棟的B1更擁有挑高5米無柱、磅礡大氣的國際廳，可客製10至50桌的宴會空間。（瑞穗天合國際觀光酒店提供）

世貿國際會館即日起至2023年3月31日推出尾牙春酒專案，結合傳統溫馨的桌式料理，滿足企業與公司行號的喜好與需求。（世貿國際會館提供）

台中日月千禧酒店即日起至2023年3月31日止推出尾牙春酒專案，。（台中日月千禧酒店提供）

誠品行旅消費滿8萬，即加贈送雅緻客房住宿券1張。（誠品行旅提供）

歲末初春之際正是與夥伴舉杯互相感謝辛勞，細數年度豐收喜悅的美好時刻，迎接歲末年終，各大飯店祭出尾牙春酒專案，搶攻歲末迎新商機。

國泰飯店觀光事業旗下和逸與慕軒飯店，打造豐盛尾牙春酒饗宴，為今年的辛勞和成果舉杯，迎接嶄新年度。結合各飯店特色與用餐氛圍提供海陸全自助百匯、半自助式料理和中式桌菜等用餐型態，每人最低480元＋10％起、桌菜1萬元＋10％起，滿足不同聚餐需求，消費滿額再送飯店住宿券及餐券。

坐落於松山文創園區的eslite hotel誠品行旅，白日可覽盡松菸自然綠地，夜晚可遠眺台北101都會夜景，誠品行旅自即日起至2023／2／27推出「歲末歡聚l尾牙春酒提案」，以雙場地的多功能空間提供4至16桌的中小型宴席，並由專業中餐主廚團隊以新式中華料理悉心設計三款豐盛菜單，分別為2萬3000元、2萬6000元與2萬9000元，專案內容亦包括席間果汁無限暢飲、免費投影及音響設備、免收每桌800元酒水服務費與用餐嘉賓享每輛車4小時免費停車等。

世貿國際會館即日起至2023年3月31日推出尾牙春酒專案，結合傳統溫馨的桌式料理，滿足企業與公司行號的喜好與需求，「喜迎豐年 尾牙春酒旺年宴」獻藝經典中華料理，由天成飯店集團中餐行政總主廚王書年領軍，祭出豐盛味美的江浙美饌。週一至週三平日限定專案，3桌以上每桌超值價9999元＋10％，不分平假日專案每桌1萬3800元＋10％、1萬5800元＋10％，席間可享3小時果汁無線暢飲，每桌加價999元＋10％即享紅酒暢飲。

國內疫情漸趨穩定，企業行號也陸續復辦尾牙春酒，為餐飲業帶來宴會商機，有著「台版迪士尼」美譽的瑞穗天合國際觀光酒店，即日起至明年3月31日推出「金色瑞穗尾牙春酒旺年宴」專案，平日每桌9900元起，享果汁無限暢飲，每桌贈送精選紅酒1瓶，假日可選擇每桌1萬2900元或1萬5900元，席間提供果汁和精選紅酒無限暢飲，訂席達15桌以上加贈3小時免費歡唱卡拉OK，桌宴菜色由主廚許創龍精心打造，將粵式料理結合在地原住民風味及客家特色，端出一道道驚豔味蕾的精緻美饌。

台中日月千禧酒店即日起至2023年3月31日止推出尾牙春酒專案，除了備受企業青睞，每桌1萬2000元起之中式桌宴，還有20位以上每位988元的海陸半自助百匯，以及20位以上，每位售價2500元起的西式套餐提供選擇。（酒後不開車 安全有保障）